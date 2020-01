2 gen 2020 16:01

“SONO SCONVOLTO E DEVASTATO PER QUELLO CHE È SUCCESSO” - PIETRO GENOVESE, INTERROGATO DAL GIUDICE, PARLA DELL’INCIDENTE A CORSO FRANCIA E DELLA MORTE DI GAIA E CAMILLA: “NON LE HO VISTE, SONO PASSATO CON IL VERDE” - I LEGALI DEL RAGAZZO: “PIETRO GENOVESE NON È IL KILLER DESCRITTO, MERITA RISPETTO. È UNA TRAGEDIA PER TUTTE E TRE LE FAMIGLIE”