1 - «CON ME ALLA CASA BIANCA VLADIMIR STAVA BUONO

Da “Libero quotidiano”

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che il leader russo Vladimir Putin non si sarebbe «mai» comportato in questo modo se fosse rimasto alla Casa Bianca.

Criticando la gestione della crisi in Ucraina da parte del suo successore Joe Biden, Trump ha ricordato la sua vicinanza a Putin, sottolineando in una nota che se la crisi «fosse stata gestita correttamente, non c'era assolutamente motivo per cui si verificasse la situazione in atto in Ucraina».

«Conosco molto bene Vladimir Putin e non avrebbe mai fatto sotto l'Amministrazione Trump quello che sta facendo ora, assolutamente no!», ha aggiunto. Il tycoon intanto festeggia la partenza col boom della sua app, la "T" maiuscola su campo blue.

T come "Truth", verità, e come l'iniziale di Trump, il tycoon bannato da più di un anno da tutte le piattaforme e che alla fine ha deciso di crearne una tutta sua.

Da domenica è possibile scaricare la app da Apple Store: Truth Social ha registrato più download di tutti, più addirittura del gioco del momento, Wordle!, TikTok, Hbo Max e YouTube, finendo al primo posto nella lista stilata da Apple.

2 - UCRAINA-RUSSIA, TRUMP: "AMMIRO PUTIN, È UN GENIO"

Da www.adnkronos.com

Ci fosse stato ancora stato lui alla Casa Bianca, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non ci sarebbe mai stata. Parola di Donald Trump, che bolla come "debole" la risposta di Joe Biden alla annessione russa di Donetsk e Luhansk e non esita a definire "genio" Vladimir Putin.

In un'intervista al The Clay Travis and Buck Sexton Show, l'ex presidente ha detto di ammirare l'atteggiamento da "duro" del presidente russo. "Putin dichiara indipendente una grossa porzione dell'Ucraina. E' meraviglioso. E' furbo. Questo è genio", il giudizio di Trump.

"Conosco Putin molto bene. Andavo molto d'accordo con lui. Lui ha molto fascino e orgoglio. Ama il suo Paese", ha proseguito Trump.

"Conosco Vladimir Putin molto bene, e con l'Amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora. Mai"!", ha assicurato l'ex presidente.

