CHE FAI, RUBLI? - DURANTE LA CONFERENZA STAMPA A WASHINGTON, MARIO DRAGHI HA (QUASI) APERTO AL PAGAMENTO IN RUBLI: “SONO FIDUCIOSO CHE I PAGAMENTI CONTINUERANNO, MA PER UNA RAGIONE STUPIDA FORSE, NON C’È NESSUNA DICHIARAZIONE UFFICIALE CHE VIOLINO LE SANZIONI, QUINDI È UNA COSA GRIGIA” - “IL PIÙ GRANDE IMPORTATORE, LA GERMANIA HA GIÀ PAGATO IN RUBLI E LA MAGGIOR PARTE DEGLI IMPORTATORI HANNO GIÀ APERTO CONTI IN RUBLI…”