Manuela Pelati e Clarida Salvatori per www.corriere.it

Un’ospite speciale: un’attrice premio Oscar e una mamma adottiva. E anche un’ambasciatrice per i rifugiati Unhcr. Angelina Jolie si è recata in visita ai bimbi ucraini ricoverati all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’ospedale ospita 31 piccoli, alcuni dei quali feriti durante i bombardamenti, altri già fragili e bisognosi di cure importanti.

«Sto pregando per la fine della guerra»

Emozionata e appassionata Angelina, 46 anni, ha stretto le mani di alcuni piccoli giunti in Italia a causa del conflitto, accompagnati dai genitori, medici e dagli infermieri che si prendono cura di loro. «Sto pregando per la fine della guerra — ha detto l’attrice ex eroina dei video giochi con il nome di Lara Crof —. È l’unico modo per fermare la sofferenza e la fuga dalle zone del conflitto. È orribile vedere bimbi che ne pagano il prezzo, in vite perse, salute danneggiata e traumi». La sua visita è avvenuta proprio nel giorno in cui l’Agenzia Onu per i rifugiati ha confermato che in un mese sono stati 4 milioni gli ucraini fuggiti dal loro Paese.

I figli di Angelina

Angelina Jolie, in questi giorni a Roma per impegni lavorativi, condivide sei figli con il suo ex-marito Brad Pitt : Chivan Maddox, Zahara Marley, Shiloh Nouvel, Pax Thien, Knox e Vivienne, tre dei quali sono stati adottati mentre gli altri sono figli biologici della coppia: tutti i figli di Brangelina appaiono spesso al fianco della madre, negli ultimi anni, durante le premiere delle sue pellicole.

Ambasciatrice per i rifugiati

L’attrice, considerata da un sondaggio condotto da YouGov «la donna più ammirata al mondo», è molto attiva in beneficenza e con le cause umanitarie e per questo è un’ambasciatrice di buona volontà per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). La diva è stata più volte dichiarata la donna più affascinante del mondo e inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo redatta dalla rivista Time. Nel 2013 è stata l’attrice più pagata di Hollywood, con un reddito di 33 milioni di dollari.

Sfollati metà dei bambini ucraini

Secondo l’Agenzia delle Nazioni unite la crisi ucraina dei rifugiati ha la crescita più esponenziale dalla seconda guerra mondiale ad oggi. Altri 6,5 milioni di persone sono state sfollate all’interno del Paese. Secondo l’Unicef, più della metà dei bambini ucraini sono sfollati all’interno nel Paese o sono fuggiti a causa delle conseguenze devastanti della guerra sulle loro vite. Secondo quanto riferito, sono circa 2 milioni quelli fuggiti fuori dal Paese e almeno 2,5 milioni quelli che vivono sfollati.

