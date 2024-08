“STO SEMPRE MALE E SONO SEMPRE STANCO” – IL VIAGGIO DEL “GUARDIAN” NELLE CASE DI CHI VIVE VICINO AGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI IN GIRO PER L’EUROPA: IL RUMORE, LA PUZZA, L'ARIA TOSSICA E L’INQUINAMENTO DELLE FALDE ACQUIFERE RENDONO INSOPPORTABILE L’ESISTENZA PER CHI ABITA A POCHI METRI DAI CAPANNONI – C'È CHI LAMENTA IMPOSSIBILITÀ DI RESPIRARE, MAL DI TESTA, NAUSEA, TOSSE PERSISTENTE E BRUCIORE AGLI OCCHI. TUTTI SINTOMI DOVUTI ALL’ESPOSIZIONE A IDROGENO SOLFORATO E AMMONIACA. MA È NEL LUNGO PERIODO CHE SI RISCHIA DI AMMALARSI DI CANCRO E…

Benvenuti nell'Antropocene: il periodo storico che, secondo gli scienziati, potrebbe essere caratterizzato dall'onnipresente presenza di ossa di pollo e in cui gli allevamenti intensivi hanno superato le soglie di sicurezza ambientale stabilite dagli esperti.

Circa 11 miliardi di polli, 142 milioni di maiali, 76 milioni di bovini, 62 milioni di pecore, 12 milioni di capre e il numero continua a crescere: questa è la popolazione di animali “invisibili” allevati ogni anno in Europa che vivono e muoiono nella “catena di s-montaggio”.

L'allevamento intensivo è il metodo predominante per produrre carne, latticini e uova in Europa e altrove nel mondo. È anche riconosciuto come una delle industrie più inquinanti del pianetaa nel 2024: genera quasi il 15% delle emissioni globali di gas serra. Tuttavia, l'impatto dell'allevamento di bestiame sul suo ambiente immediato rimane sconosciuto.

L'industria della carne e dei latticini in Europa ha subito una trasformazione negli ultimi due decenni, spostandosi verso aziende agricole significativamente più grandi e specializzate. La vista di lunghi capannoni disposti in file ordinate e accessoriati con alti silos e grandi ventilatori rumorosi, domina sempre di più il paesaggio della campagna in tutto il continente.

Il rumore, l'odore, l'aria tossica, le malattie croniche e l'inquinamento delle acque provocati dagli allevamenti intensivi colpiscono prima le comunità più vicine, trasformando l'ambiente locale e mettendo a repentaglio la salute e il benessere.

Nella campagna della pianura padana, nel nord Italia, la casa di Giorgio B non è più un luogo di pace. L'aria è piena del tanfo di ammoniaca, un sottoprodotto degli allevamenti intensivi che sono spuntati in tutta la zona. «Ho perso mia moglie per un'infezione che nessun antibiotico poteva curare.

Da quel giorno, la mia vita è cambiata e la colpa è dell'aria malsana che ci circonda - dice - Con le fattorie intorno a me, i miei nipoti non vengono più a trovarmi. A volte, l'odore è troppo cattivo. In quei momenti, mi sento come se stessi morendo. Ogni tanto vomito e perdo conoscenza. Devo indossare una maschera, altrimenti sono in pericolo. Sono costantemente malato. “L’aria sta distruggendo la mia salute e la mia vita».

Riconosciuta di recente come una delle aree più inquinate d'Europa, la pianura padana ha un'alta concentrazione di allevamenti intensivi e rende la vita quotidiana un inferno. La storia di Giorgio, e quelle di molte altre persone della zona, sono tutt'altro che casi isolati.

In tutta Europa, la vicinanza agli allevamenti intensivi ha portato a problemi simili per chi vive nelle vicinanze. Gli odori e i gas invasivi rendono spiacevoli attività come il giardinaggio, l'asciugatura dei vestiti all'aperto o semplicemente l'apertura di una finestra. Le visite di familiari e amici diminuiscono, perché scoraggiati dal tanfo persistente, mentre alcuni residenti affermano di aver visto alberi morire, evidenziando la grave contaminazione che attribuiscono agli allevamenti intensivi.

Nella regione spagnola della Murcia, Merchora Martinez vive a soli 39 metri da un grande allevamento di maiali. Da quando l'allevamento si è ampliato, Martinez ha gravi sintomi simili all'asma, vomito e mal di testa che peggiorano quando l'odore proveniente dalla struttura è particolarmente forte. È cronicamente depressa e piange mentre parla della vita accanto ai capannoni della fattoria.

Oltre alla ridotta qualità della vita e allo stress, ci sono collegamenti tangibili con problemi fisici.

Quando la qualità dell'aria peggiora, il che può verificarsi un paio di volte a settimana, i residenti spesso sperimentano difficoltà respiratorie, mal di testa, nausea, tosse persistente e talvolta bruciore agli occhi. La ricerca suggerisce che i sintomi simil-influenzali sono tra le reazioni iniziali all'esposizione a idrogeno solforato e ammoniaca, due sottoprodotti dell'allevamento intensivo.

Gli impatti sulla salute a lungo termine, sebbene meno compresi, sono profondamente preoccupanti. Acido solfidrico, particolato, ammoniaca e composti organici volatili sono alcune delle cose che gli allevamenti intensivi rilasciano nell'ambiente circostante e che possono far ammalare le persone sia nel breve che nel lungo termine. Rilasciata nell'atmosfera, l'ammoniaca si trasforma in particolato fine, noto come PM2.5, che può essere particolarmente pericoloso poiché le sue piccole dimensioni gli consentono di penetrare in profondità nei polmoni e nel flusso sanguigno.

Il PM 2.5 è elencato come sostanza cancerogena di gruppo 1 che è stata collegata a circa 253.000 decessi all'anno in Europa. L'esposizione al PM 2.5 è collegata a patologie cardiache e polmonari. Prove crescenti hanno indicato tassi di cancro più elevati nelle regioni in cui vi è molto allevamento intensivo di animali.

«Ho sviluppato l'asma dopo aver vissuto qui per 10 anni - afferma Ans van Maris, che vive a Deurne, una delle regioni con la più alta densità di fattorie industriali nei Paesi Bassi - Non posso stare in giardino perché c’è costantemente puzza».

Quando la qualità dell'aria peggiora, deve aumentare la dose dei suoi farmaci. «Quando mi allontano da qui, sento di poter respirare di nuovo». L'inalazione di sostanze tossiche provenienti da allevamenti intensivi è collegata allo sviluppo o al peggioramento di malattie respiratorie croniche come l'asma e la BPCO.

E gli animali? Polvere, oscurità o luce artificiale costante, rumore assordante, puzza soffocante, mancanza di spazio, sporcizia ed escrementi, malattie, maltrattamenti: queste sono le condizioni in cui vivono gli animali negli allevamenti intensivi. I polli hanno in genere uno spazio più piccolo di un foglio A4 in cui muoversi, mentre le scrofe riproduttrici sono segregate all'interno di gabbie che non consentono loro di girarsi.

Le condizioni necessarie affinché questi metodi di produzione intensiva siano efficaci sono chiare: sovrappopolazione di animali stipati in spazi ristretti, temperature costantemente elevate e scarsa igiene. Queste condizioni non solo rendono orrenda la vita degli animali negli allevamenti industriali, ma aumentano anche il rischio che si sviluppino pericolosi patogeni in un periodo di nuove epidemie e pandemie sempre più frequenti.

Queste fattorie sono state collegate a focolai di ceppi influenzali come l'influenza suina H1N1 e l'influenza aviaria H5N1, e malattie come la peste suina africana e la febbre Q, che possono passare dagli animali all'uomo. Inoltre, contribuiscono all'emergere di patogeni trasmessi dagli alimenti, tra cui salmonella ed Escherichia coli, e alla diffusione di batteri resistenti agli antibiotici associati al bestiame. Più di recente, la ricerca ha collegato queste regioni a una maggiore incidenza e gravità del Covid-19.

Quindici anni fa, i Paesi Bassi hanno sperimentato una grande epidemia di febbre Q, una malattia infettiva causata dal batterio Coxiella burnetii proveniente da capre, pecore e bovini d'allevamento. Dal 2007 al 2010, sono stati segnalati più di 4.000 casi umani, principalmente in aree con un'alta densità di tali allevamenti, causando almeno 116 decessi.

Peter van Sambeek vive a Herpen, a solo un chilometro dalla fattoria di capre dove si sospetta sia iniziata l'epidemia di febbre Q. A 51 anni, sembra in forma, ma le apparenze possono ingannare. «Sono sempre stanco e dolorante» afferma Van Sambeek, che soffre di sindrome da stanchezza cronica causata dalla febbre Q. La "febbre Q lunga" è anche un grande fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

Diciassette anni dopo l'infezione, soffre ancora e ha dovuto sottoporsi a un complicato intervento chirurgico al cuore. «Anche la mia memoria sta peggiorando. Dormo due volte al giorno. Ho perso il 70% della mia vita» afferma. Alcune persone nelle sue condizioni ricorrono all'eutanasia. A Herpen, il 60% della popolazione mostra risposte autoimmuni alla Coxiella burnetii .

L'agricoltura intensiva inquina anche i corsi d'acqua, con un uso eccessivo di letame che eleva il contenuto di nitrati a livelli pericolosi: l'80% di esso proviene dal letame. Questo inquinamento non solo pone gravi rischi per la salute, come un aumento delle possibilità di cancro, ma può anche portare a disastri ecologici.

«I pozzi contaminati da nitrati si trovano sempre in aree agricole e la fonte principale sono fertilizzanti e letame - afferma la dottoressa Cristina Villanueva, esperta di qualità dell'acqua e salute presso l'istituto sanitario ISGlobal in Spagna - Una volta che un pozzo è contaminato, è molto difficile bonificarlo».

Uno studio recente dalla Danimarca indica una correlazione tra livelli di nitrati superiori a 4 milligrammi al litro nell'acqua potabile e un rischio aumentato di cancro al colon e al retto. Un limite UE di 50 mg al litro è stato fissato negli anni '80. «Ci sono sempre più studi che suggeriscono che la soglia potrebbe non essere abbastanza bassa per un'esposizione prolungata» afferma Villanueva. In Spagna, la contaminazione da nitrati da fonti agricole e zootecniche ha lasciato più di 200.000 persone senza acqua potabile, secondo il ministero della salute spagnolo. Nella città di Huesca, l'acqua del rubinetto di Cristina de la Vega ha spesso livelli di nitrati pari a 140 mg al litro. «Ho smesso di bere l'acqua di casa mia nel 2017. Ogni volta che vado a fare la spesa devo ricordarmi di comprare le grandi e ingombranti bottiglie d'acqua» afferma.

De la Vega vive in una delle tante aree della Spagna che sono state dichiarate vulnerabili all'inquinamento da nitrati; l'acqua non può essere usata per bere o cucinare. Infatti, il 37% delle falde acquifere in Spagna è già contaminato da nitrati e cittadini e municipi stanno trovando modi alternativi per portare l'acqua nelle case.

Molte persone in Europa che vivono vicino agli allevamenti intensivi non vogliono lasciare le loro case e vogliono lottare per un futuro migliore e per la loro terra. Molti altri semplicemente non possono permettersi di andarsene, perché non sono in grado di vendere una proprietà accanto a un allevamento intensivo di animali.

Nel villaggio polacco di Kuczbork-Osada, i valori immobiliari sono crollati fino all'80%, lasciando i residenti intrappolati e disperati. La Polonia, in quanto maggiore produttore ed esportatore europeo di carne di pollame, produce più di 1,5 miliardi di polli all'anno. La città di Zuromin, che risale al Medioevo ma è ora conosciuta come "città dei polli", produce almeno 80 milioni di polli all'anno. Questa concentrazione di allevamenti di pollame ha causato gravi problemi come cattivi odori, problemi di salute e valori immobiliari notevolmente ridotti per i residenti nelle vicinanze.

In un'altra parte della Polonia, Agnieszka Bialochlawek, un'agente di polizia di Domaszkowice, vive vicino a un allevamento di maiali: «Ho incubi in cui non riesco a respirare. Mi sveglio terrorizzata con le mani sulla gola che brucia e un'aria irrespirabile». Bialochlawek ha trascorso la gravidanza documentando l'impatto ambientale dell'allevamento di maiali. Suo figlio, nato prematuro, ha difficoltà respiratori e, secondo lei, è l'allevamento intensivo la causa dei loro problemi.

Mentre le comunità in tutta Europa lottano contro gli impatti dell'allevamento intensivo, rabbia e un profondo senso di abbandono permeano le loro vite. Eppure, in mezzo alle sfide quotidiane, le persone hanno bisogno di trovare uno spirito di resilienza. Questa lotta contro un sistema insostenibile non riguarda solo la sopravvivenza, ma anche l'immaginare un futuro in cui la terra, gli animali e le persone possano prosperare in armonia, liberi dall'ombra dell'agricoltura industriale.

