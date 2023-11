7 nov 2023 15:40

“IL TEMPO DEGLI EROI È FINITO CON ARAFAT” – CHI È MOHAMMED DAHLAN, EX PLENIPOTENZIARIO DI ARAFAT A GAZA E POSSIBILE LEADER PALESTINESE DEL FUTURO - SCAPPATO DOPO L’ASCESA DI HAMAS, OGGI VIVE IN ESILIO DORATO NEGLI EMIRATI ARABI: NON PUÒ TORNARE A RAMALLAH, DOVE RISCHIEREBBE L’ARRESTO - EX CAPO DEI SERVIZI SEGRETI, DAHLAN E' CONSIDERATO UN NEMICO DA ABU MAZEN - PER IL DOPO HAMAS, PROPONE UN GOVERNO TECNICO DI TRANSIZIONE DI UN PAIO D’ANNI, FINANZIATO DA...