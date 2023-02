“IN TRE MESI HO SBLOCCATO DOSSIER FERMI DA ANNI ALL'ACEA. MA È CHIARO CHE HO CALPESTATO QUALCHE PIEDE CHE SI È INFASTIDITO” – L'AD DI ACEA, FABRIZIO PALERMO, ACCUSATO DA ANONIME HOSTESS DI ESSERE “AUTORITARIO E MASCHILISTA”, CONTRATTACCA: “NON VI PARE STRANO? IO ARRIVO A FARE UNA GARA DA 21 MILIONI DI EURO PER I SERVIZI DI SICUREZZA E DI ACCOGLIENZA E 5 GIORNI DOPO ARRIVA LA LETTERA ANONIMA” – IL NODO CRUCIALE DEL TERMOVALORIZZATORE PER ROMA: “C'È GIÀ PRONTA UN'OFFERTA DI 3 MILIARDI. SU QUELLO È CADUTO PERFINO UN GOVERNO, FIGURATEVI UN PO', E IO INVECE L'HO SBLOCCATO”… – IL DAGOREPORT

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “La Stampa”

fabrizio palermo

Le accuse di mobbing? «Ridicole». Le proteste delle hostess? «Solo parole, nulla di concreto come può essere una denuncia in procura. Si tratta solo un lettere anonime». E ancora: «La verità è che io ho sbloccato dossier importanti all'Acea, ho portato a casa risultati significativi come prima avevo già fatto alla Cassa depositi e prestiti».

È un Fabrizio Palermo indignato quello che si sfoga con i suoi collaboratori, commentando la bufera che si è scatenata contro di lui da parte delle lavoratrici impegnate nell'accoglienza e alla reception che gli contestano di essere autoritario e maschilista.

sede di acea

Nel suo ufficio confida a chi lavora accanto a lui l'amarezza per l'incomprensione nei confronti dei traguardi raggiunti: «Io in tre mesi, da quando sono arrivato qua, ho sbloccato cose che non erano mai state sbloccate negli ultimi anni. Ho portato avanti la linea del nuovo termovalorizzatore a Frosinone, ho raggiunto l'accordo con l'Ama per la raccolta rifiuti. Giusto per fare qualche esempio».

Poi scende nel dettaglio del nuovo impianto: «C'è già pronta un'offerta di 3 miliardi per il nuovo termovalorizzatore. Su quello è caduto perfino un governo, figuratevi un po', e io invece l'ho sbloccato». […]

fabrizio palermo foto di bacco

È profondamente risentito e sdegnato per le critiche che gli vengono rivolte dalle hostess. […] Prova a immaginare la genesi di quella lettera arrivata sulla scrivania della presidente Michela Castelli che si è dimessa dal suo incarico martedì sera. E ipotizza che forse ha dato fastidio a qualcuno: «Non vi pare strano? Io arrivo a fare una gara da 21 milioni di euro per i servizi di sicurezza e di accoglienza dell'Acea e 5 giorni dopo arriva la lettera anonima. È chiaro che ho calpestato qualche piede che si è infastidito».

[…] «Sono venuto qui ad Acea e ho preso come consulente Giovanni Salvi, che è un magistrato, per farmi aiutare nella regolarità degli appalti. Non ho mai avuto un solo problema. Non c'è mai stata una sola denuncia. Finora solo lettere anonime».

[…] è stupito dalle accuse: «Le hostess si lamentano perché dicono "lui mi chiamava per essere servito a tavola", ma era tutto previsto dal contratto di servizio della ditta appaltante, tutto previsto dalle procedure». E ancora, sulla sua esigenza di mangiare alla scrivania: «Io lavoro dieci ore al giorno, se mangio in ufficio che cosa devo fare? Se la ditta che era incaricata del servizio di catering ti manda una persona, che poi si scopre aveva altri compiti e quindi se ne lamenta e si ribella, io che cosa c'entro? Andate un po' a vedere questa Cosmopol, la ditta del catering, per capire cosa ne esce fuori. […]

termovalorizzatore

Amareggiato conclude: «Sono stato per anni la persona più controllata d'Italia già ai tempi della Cdp. Leggo che le hostess mi attaccano e mi accusano, poi però ammettono che con me non hanno mai parlato. Ma allora come fanno a sapere che davo ordini se con me non hanno mai parlato?».

ARTICOLI CORRELATI

fabrizio palermo foto di bacco (3) TERMOVALORIZZATORE fabrizio palermo