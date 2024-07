“NEGLI ULTIMI DUE ANNI HO SPESO 100MILA EURO IN SPESE LEGALI PER LE QUERELE”

Estratto dell’articolo di Donatella Tiraboschi per www.corriere.it

selvaggia lucarelli

Il tempo per le foto non c’è, ma per il firmacopie del suo «Il vaso di Pandoro», sì. Ed è così che, appena scesa dal palco dove, per un’oretta abbondante, con Rosanna Scardi giornalista del Corriere della Sera, ha intrattenuto il pubblico sul tema Ferragnez e dintorni, si forma una coda lunghissima. […] Tutte con il libro in mano, soprattutto ragazze intorno ai 30 anni, tutte in coda per Selvaggia Lucarelli e tutte coinvolte dalle battaglie che lei ha sostenuto negli ultimi anni: «Ad un certo punto, con il seguito che avevo sui social, avrei anche potuto fare scelte diverse, ma ho scelto di fare la giornalista, una scelta che non premia, la mia condizione non è proporzionata alla mia popolarità e al mio potere».

morgan

Anche a costo di pagare di persona con decine di querele: «Non dico che ne prendo una al giorno ma quasi, gli avvocati che ti assistono nell’archiviazione si prendono due, tre mila euro a botta e insieme negli ultimi due anni fanno centomila euro». L’ultima della lunga serie è quella di Morgan «Mi ha querelato? E chissenefrega, è uno sfigato, mi stupisco del garantismo che lo circonda, ma quello che ha scritto nei confronti di Angelica (Schiatti ndr) è ignobile» […]

Anche a costo di finire, per così dire, attenzionata, come negli ultimi giorni con la presunta ricerca da parte di Chico Forti di un contatto all’interno del carcere di Verona per «mettere a tacere» Marco Travaglio e proprio lei: «Questa cosa mi ha inquietato, ma devo anche dire che le tre versioni fornite dalle persone coinvolte mi hanno anche confortato», ha spiegato sulla non univocità delle testimonianze. Detto questo e che «non sono Falcone» la paura non abita qui, tra la fluentissima chioma bionda e una verve dialettica che non concede tregua.

fedez chiara ferragni

Della […] caduta dei Ferragnez […] Lucarelli traccia una mappa […] nemmeno «l’autore di Black Mirror avrebbe potuto immaginare: Fedez indagato per rissa e Ferragni per truffa. È davvero troppo».

In questo scenario di «famiglie stile Mattel e Gomorra» si staglia la beneficenza come elemento fondante di un modus operandi della coppia scoppiata adottato in più occasioni, in cui il «pandorogate» si è rivelato come l’elemento dirompente e finale.

GIORGIA MELONI - CHICO FORTI - MEME BY VUKIC

Una sorta di big bang dell’universo ferragnesco dove tutto è imploso, la vita privata, il brand («aver lavorato per Tbs e Fenice è considerato uno stigma»), l’azienda che è «finita, morta e un morto non si può risuscitare». Un crollo che inevitabilmente si sta ripercuotendo anche sul mondo social. «È esplosa una insofferenza, la spavalderia del ricco viene digerita malvolentieri», rimarca Lucarelli citando anche la più influencer di casa nostra, Paola Turani, e l’estetista cinica, Cristina Fogazzi, criticatissima per la festa organizzata alla biblioteca di Brera.

selvaggia lucarelli SELVAGGIA LUCARELLI - IL VASO DI PANDORO - ASCESA E CADUTA DEI FERRAGNEZ

[…]

chico forti incontra a madre a trento 8 CHICO FORTI INTERVISTATO DA BRUNO VESPA ferragni fedez 44 fedez e chiara ferragni con i figli morgan angelica schiatti 9 selvaggia lucarelli