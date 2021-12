12 dic 2021 18:18

“VACCINATEVI, QUI È UN INFERNO” - IL VIDEO APPELLO DELL’EX NO VAX DI PIACENZA FINITO SOTTO IL CASCO PER L’OSSIGENO IN TERAPIA INTENSIVA: “HO POCHISSIMA FORZA, NON PENSAVO DI ARRIVARE QUI. NON HO IL VACCINO. MOLTI DEI PRESENTI QUI NON CE L’HANNO. CI HA DA POCO LASCIATO UNA RAGAZZA DI 41 ANNI, MORTA DI COVID. VACCINATEVI, VACCINATEVI, VACCINATEVI, PERCHÉ NON È UNO SCHERZO” - VIDEO