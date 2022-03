16 mar 2022 19:55

“VOLEVA CHE GLI FACESSI IL BIDET E GLI LAVASSI LA SCHIENA” - A TORINO UNA DONNA PORTA IN TRIBUNALE IL MARITO ACCUSANDOLO DI MALTRATTAMENTI E LESIONI, MA L’UOMO È STATO ASSOLTO, PERCHÉ “IL FATTO NON SUSSISTE” - L’AVVOCATO DELLA DIFESA: “DICE DI ESSERE ANDATA IN OSPEDALE, MA NON È VERO. DICE DI ESSERE STATA COSTRETTA AD AVERE RAPPORTI SESSUALI, MA NON PUÒ ESSERE PERCHÉ…”