LA LEGGE DEL BAMBOCCIONE – A TIVOLI È STATO ASSOLTO UN QUARANTENNE ACCUSATO DI AVER MALTRATTATO E INSULTATO I GENITORI E DI AVER PRETESO DA LORO SOLDI, PASSAGGI IN AUTO E MASSAGGI ALLE GAMBE – L’UOMO ERA AI DOMICILIARI, CON IL BRACCIALETTO ELETTRONICO. ORA È LIBERO. IL GIUDICE L'HA ASSOLTO PER “INSUSSISTENZA DEL FATTO”

Alessio Campana per www.repubblica.it

Era accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori. In particolare secondo la pubblica accusa avrebbe preteso "continue somme di denaro" con richieste "petulanti e insistenti", trattandoli come subalterni "costretti a fargli massaggi alle gambe", ad "accompagnarlo in macchina ovunque" e "denigrandoli sistematicamente".

L'imputato, un quarantenne di Guidonia Montecelio che si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato invece assolto dal tribunale di Tivoli. "Per insussistenza del fatto", precisa il difensore dell'uomo, l'avvocato Pietro Nicotera.

La misura cautelare è stata revocata venerdì scorso dopo la sentenza di assoluzione. E il quarantenne, che era stato anche in carcere e per cui era stata chiesta una condanna, adesso è di nuovo in libertà.

