LA LEGGE NON È UGUALE PER TUTTI – IL TRATTAMENTO PRIVILEGIATO RISERVATO A CHICO FORTI FA INCAZZARE I DETENUTI DEL CARCERE DI MONTORIO: CELEBRATO DALLA MELONI E POI SERVITO E RIVERITO DALLA CATENA DI COMANDO DEL PENITENZIARIO - DALLA FOTO CON L’ONOREVOLE AL GIRO DEL CARCERE COME UN ISPETTORE MINISTERIALE FINO AL CUOCO CHE GLI PREPARA I PASTI E LA PAUSA IN INFERMERIA CON LA FAMOSA PLAYSTATION CHE FU DI FILIPPO TURETTA – I CARCERATI SONO SUL PIEDE DI GUERRA: “VENGA QUA CON NOI A VEDERE CHE INFERNO È QUESTO…”

Estratto dell’articolo di Enrico Ferro per www.repubblica.it

chico forti incontra a madre a trento 9

Chico Forti che fa il giro del carcere come se fosse un ispettore ministeriale. Chico Forti in foto con un parlamentare di Fratelli d’Italia. Chico Forti meravigliato per come si mangia bene grazie al cuoco professionale che gli prepara pranzi e cene. Chico Forti tranquillo nel reparto infermeria del carcere di Montorio, con la famosa Playstation che fu di Filippo Turetta.

chico forti incontra a madre a trento 7

Sono passati pochi giorni dal suo arrivo e già nel penitenziario veronese c’è aria di rivolta per questo detenuto “eccellente”, prima celebrato dalla premier Giorgia Meloni e ora servito e riverito da tutta la catena di comando dell’istituto di pena.

“Venga qua con noi a vedere che inferno è questo”, dicono gli altri carcerati indignati ai loro familiari, che già hanno cominciato a riportare le lamentele all’associazione “Sbarre di zucchero”. Del resto, tutto si può dire, tranne che il carcere diventato famoso per i 5 suicidi in soli tre mesi sia un luogo ricreativo desiderabile. Sembra che nessuno faccia nemmeno niente per nascondere questa diversità di trattamento.

GIORGIA MELONI CHICO FORTI - VIGNETTA BY OSHO

La foto scattata dentro il penitenziario con l’onorevole meloniano Andrea Di Giuseppe abbracciato a Chico Forti ha fatto indignare il Pd veronese ma non solo. I primi a lamentarsi sono i detenuti stessi, che già avevano storto il naso vedendolo girare con la direzione nelle varie sezioni, come se fosse un loro collega. “Dispiace vedere questa situazione di privilegio, specie se ad assistere a questo spettacolo è gente che deve dividere pochi metri di spazi vitali in una cella”, dice la moglie di un detenuto.

ANDREA DI GIUSEPPE - CHICO FORTI

[…]

Vederlo esibire questa soddisfazione per le condizioni generali a Montorio e per la cucina, assistere alla sua gioia per la visita subito concessa all’anziana madre, ha avuto l’effetto di una secchiata di benzina su un braciere che già arde

meme su giorgia meloni che accoglie chico forti - il grande flagello

[…] Insorgono anche i sindacati della polizia penitenziaria, ed è una conseguenza della foto fatta con l’onorevole di FdI. C’è chi aveva fatto notare che nessuno, nemmeno un parlamentare, può portare il telefonino dentro il carcere. La direzione di Montorio aveva allora replicato facendo presente che era stato un agente penitenziario a scattare quella foto. […]

chico forti incontra a madre a trento 2 IO SONO UN AUTARCHICO - MEME BY CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA chico forti incontra a madre a trento 5 chico forti incontra a madre a trento 6 chico forti incontra a madre a trento 8 GIORGIA MELONI E CHICO FORTI IN VERSIONE MUSSOLINI - MEME chico forti incontra a madre a trento 3 chico forti incontra a madre a trento 4 chico forti incontra a madre a trento 10 chico forti incontra a madre a trento 1 GIORGIA MELONI CHICO FORTI MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA