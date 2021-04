DILETTA LEOTTA SINGLE: “CON KING TORETTO È STATO UN GRANDE AMORE, IBRA? E’ UN UOMO IMPEGNATO, HO I MIEI PRINCIPI”

Da derbyderbyderby.it

diletta leotta prima e dopo

Diletta Leotta ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore finita qualche mese fa con il pugile Daniele Scardina, in una intervista che ha rilasciato al settimanale Chi di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 23 settembre 2020. La Leotta e King Toretto (questo il nome da ring di Scardina) hanno vissuto una relazione intensa, durata poco più di un anno, hanno anche fatto prove di convivenza durante il lockdown, ma alla fine il loro amore è naufragato.

La conduttrice sportiva di Dazn non rimpiange nulla: “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come “il mio amore” nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”, racconta in esclusiva a Chi, che le ha dato la copertina. Adesso sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno”.

DILETTA LEOTTA

E sul gossip con Zlatan Ibrahimovic? “Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”.

DILETTA LEOTTA

Da gossipetv.com

diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 3

Diletta Leotta è diventata nel giro di pochi giorni la regina del gossip. L’ex volto di Sky Sport ha praticamente soffiato il titolo a Belen Rodriguez con i suoi amori e presunti flirt. Solo nell’ultima settimana la 29enne è stata prima paparazzata con l’affascinante attore Can Yaman e poi si è parlato con una certa insistenza di un flirt con Zlatan Ibrahimovic. Un intreccio assai interessante per gli appassionati di cronaca rosa ma che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Cosa c’è di vero in questo triangolo amoroso, anzi quadrilatero visto che pare che la storia tra Diletta e l’ex fidanzato Daniele Scardina non si è mai conclusa del tutto?

diletta leotta scappa dalle api

Dagospia ha cercato di scavare a fondo, portando a galla quello che si nasconde dietro alcune questioni. E molti dei flirt affibbiati a Diletta Leotta non sembrano convincere più di tanto. Come si legge sul portale di Roberto D’Agostino, la prima a spifferare la notizia del flirt tra Can Yaman e Diletta è stata Anna Pettinelli, collega di Arisa ad Amici. La nuova professoressa del talent show di Maria De Filippi è legata da qualche mese al suo manager Andrea Di Carlo. Quest’ultimo cura gli affari di Can Yaman in Italia.

Arisa e Di Carlo compaiono infatti nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, quelle in cui si vede Can Yaman e Diletta Leotta in pose complici e intime. Ma non è finita qui perché Dagospia rivela che Di Carlo sarebbe anche uno dei collaboratori di Zlatan Ibrahimovic. Di un flirt con Diletta Leotta se ne parla da tempo, dalla scorsa estate, da quando i due sono stati scelti per uno spot pubblicitario. La conduttrice ha provato a smentire la faccenda già tempo fa ma il settimanale Oggi ha di recente rilanciato l’amicizia speciale tra i due che, seconda una “fonte affidabilissima”, avrebbero trascorso insieme Capodanno.

CAN YAMAN DILETTA LEOTTA E LA FOTO ROMANTICA IN COSTIERA AMALFITANA CON FOTOGRAFI AL SEGUITO

Sull’intricata vicenda Dagospia fa sapere:

“Flirt e amori su cui non abbiamo motivi di dubitare ma proviamo a contestualizzare, mettendo sul tavolo anche il terzo uomo: Daniele Scardina, l’ex King Toretto con cui i rapporti non sarebbero del tutto conclusi. Un sentimento forte non si cancella mica con qualche copertina. Il Messaggero nelle scorse settimane, e lo stesso Chi, avevano rilanciato il sogno della Leotta di ritornare all’Ariston dopo la prova deludente nell’edizione 2020. I flirt con Can e con Ibra le avranno portato fortuna?”

diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 4

Al momento la diretta interessata preferisce tacere: nessuna conferma o smentita né sulla presunta storia con Can Yaman né su quella con Zlatan Ibrahimovic. In silenzio pure l’attaccante del Milan mentre di recente l’attore turco è sbottato sui social network. Insultato da alcune fan proprio per via della sua liaison con la Leotta il 31enne ha prima scritto “fatti miei, punto” e ha poi chiuso il suo account Twitter. Cosa succederà ora? Appuntamento alla prossima puntata di questa appassionante telenovela.

diletta leotta matteo mammì diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 8 DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN FOTO INSTAGRAM CAN YAMAN DILETTA LEOTTA E LA FOTO ROMANTICA IN COSTIERA AMALFITANA CON FOTOGRAFI AL SEGUITO diletta leotta Can yaman diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 10 Cover Chi DILETTA LEOTTA DANIELE SCARDINA diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 12 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 5 king toretto diletta leotta diletta leotta mckennie diletta leotta diletta leotta diletta leotta e la mamma ofelia castorina DILETTA LEOTTA ELODIE diletta leotta IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA diletta leotta balla il tango 2 diletta leotta balla il tango 4 diletta leotta balla il tango 5 diletta leotta diletta leotta i tweet su diletta leotta 6 diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 11 diletta leotta pordenone striscione per diletta leotta SFIDA TRA DILETTA LEOTTA E FABIO FOGNINI diletta leotta DILETTA LEOTTA E LUCIO PRESTA i tweet su diletta leotta 13 mirella sessa e diletta leotta 3 DILETTA LEOTTA diletta leotta instagram diletta leotta diletta leotta 2 i tweet su diletta leotta 11 diletta leotta 2 DILETTA LEOTTA diletta leotta diletta leotta diletta leotta