"STIAMO POCO ALLEGRI!!! ALLEGRI…" - LAPO ELKANN SILURA MAX DOPI IL PARI TRA JUVE E BOLOGNA – QUELLE DEL NIPOTE DELL’AVVOCATO NON SONO SOLO LE PAROLE DI UN TIFOSO DELUSO PER IL BRUTTO RISULTATO RIMEDIATO DALLA FORMAZIONE BIANCONERA. LAPO, INFATTI, IN UN FUTURO NON TROPPO LONTANO POTREBBE ESSERE IL SUCCESSORE DI ANDREA AGNELLI ALLA PRESIDENZA DELLA JUVENTUS. IN QUEL CASO BYE BYE ALLEGRI…