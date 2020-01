LIBIAM! LA MISSIONE DELL’UE GUIDATA DALL’ITALIA RISCHIA DI SALTARE DOPO L’ATTACCO ALLA SCUOLA MILITARE A TRIPOLI – LA SITUAZIONE È FUORI CONTROLLO E NOI COME MINISTRO DEGLI ESTERI ABBIAMO LUIGI DI MAIO, CHE È IMPEGNATO A FARE VACANZE A MADRID E INCONTRARE ZINGARETTI – APPARE QUASI SCONTATO CHE CI SARÀ UN RINVIO DELLA MISSIONE…

ATTACCO AEREO CONTRO IL COLLEGIO MILITARE DELLA CAPITALE LIBICA: ALMENO 28 MORTI E 18 FERITI

LIBIA, SALE IL LIVELLO DI ALLERTA. RISCHIA DI SALTARE LA MISSIONE UE A GUIDA ITALIA

Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

La missione in Libia dell’Unione Europea guidata dall’Italia rischia di saltare. Dopo l’attacco alla scuola militare di Tripoli, che ha causato la morte di 28 cadetti e altri 23 feriti rivendicato dal generale Khalifa Haftar, diplomazia e intelligence stanno valutando le «condizioni di sicurezza», ma anche lo scenario politico.

E appare quasi scontato che alla fine si deciderà per il rinvio. Anche perché la situazione in Libia sembra ormai nuovamente fuori controllo e l’allarme per il nostro Paese è di nuovo a livelli massimi. Domani a Roma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrerà il rappresentante dell’ Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell e il collega tedesco Heiko Maas.

Si discuterà i prossimi passi ma la missione prevista per il 7 gennaio non viene ritenuta «opportuna», soprattutto tenendo conto che uno degli interlocutori è proprio il generale Haftar che ha invocato «la mobilitazione e la jihad» dopo la decisione di Al Serraj di appoggiare l’intervento militare della Turchia.

Aeroposto chiuso

L’aeroporto di Mitiga a Tripoli ha annunciato di aver dirottato i voli della Libyan Airlines in partenza e in arrivo sullo scalo di Misurata. L’amministrazione dell’aeroporto ha spiegato che la decisione di trasferire i voli all’aeroporto di Misurata e’ il risultato della causa di forza maggiore legato al conflitto in corso nella capitale e va oltre la volonta’ delle compagnie aeree libiche.

Le autorità di Tripoli hanno garantito un “corridoio” per consentire alle personalità internazionali di arrivare, ma il nodo da sciogliere è prevalentemente politico. Si sta discutendo se sia opportuno andare in questo momento avviando nuovi negoziati con interlocutori che potrebbero non essere decisivi o - come nel caso di Haftar - rischiando di legittimare azioni di guerra.

Accuse a Di Maio

Il Libya Observer riferisce che «il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli riconosciuto dalla comunità internazionale ha chiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite «per discutere delle atrocità e dei crimini di guerra di Haftar a seguito del raid aereo sull’Accademia militare di Tripoli, che ha causato la morte di 28 cadetti e 23 feriti». E intanto in Italia scoppia la polemica sul titolare della Farnesina.

Matteo Salvini va all’attacco: «Stanno scoppiando guerre in mezzo mondo» ma Luigi Di Maio, «che sarebbe ministro degli Esteri» è lì «che fa i vertici con Zingaretti». Così il leader della Lega Matteo Salvini a Cesenatico (Forlì-Cesena) durante un comizio elettorale per le regionali in Emilia-Romagna. «Il Parlamento turco ha votato per l’invio di militari turchi in Libia, e in Italia fanno i vertici Di Maio-Zingaretti. Faccio un appello alla Befana: porta un ministro degli Esteri che faccia il ministro degli Esteri».

