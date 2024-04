24 apr 2024 09:21

LIBRI E PISTOLE: LA SCUOLA FAR WEST MADE IN USA – IL PARLAMENTO DEL TENNESSEE, A MAGGIORANZA REPUBBLICANA, HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE CHE AUTORIZZA GLI INSEGNANTI A PORTARE CON SÉ ARMI IN CLASSE – LA NORMA ARRIVA UN ANNO DOPO LA SPARATORIA IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DI NASHVILLE, DOVE FURONO UCCISI TRE STUDENTI DI NOVE ANNI E TRE MEMBRI DELLO STAFF...