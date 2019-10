raimondo etro

Da “la Zanzara - Radio 24”

“Il reddito di cittadinanza? E quindi? Non capisco quale sia il problema”. I parenti delle vittime del terrorismo sono arrabbiati: “Per me possono incazzarsi quanto vogliono, ma se uno ha diritto, ha diritto”. Così Raimondo Etro, ex brigatista, condannato tra le altre cose per l’omicidio di Aldo Moro, a La Zanzara su Radio 24, sul caso del reddito di cittadinanza concesso anche agli ex terroristi.

“Prendo 780 euro – dice Etro – e senza questi soldi non riuscirei a vivere, altrimenti non l’avrei chiesto”. Non ti senti a disagio a prendere soldi dallo Stato che hai combattuto?: “E’ una domanda retorica del cazzo. Che differenza c’è tra l’assegno sociale ed il reddito di cittadinanza? Allora vi faccio una domanda, dovevo fare le rapine? Ditemelo voi. Rinuncio al reddito di cittadinanza e mi metto a fare le rapine? Non rompetemi le palle". Si può anche lavorare nel privato: “E chi te lo dà un lavoro?”.

La vedova D’Antona dice che è una vergogna: “Questo è un problema loro. Io sinceramente non ho mai avuto rapporti coi familiari delle vittime”. Ma non è uno scandalo che uno che ha combattuto lo Stato prenda ora soldi dallo stesso Stato?: “Allora scandalizzatevi. Non capisco qual è il problema. Allora rinuncio al reddito di cittadinanza e mi metto a fare le rapine. Va bene? Così siete più contenti”.

Ma l’alternativa non sono le rapine: “Tu forse non hai presente cosa voglia dire essere un ex carcerato. Io non ho rapporti con gli ex compagni, quindi non ho potuto avere alcun beneficio dagli ex compagni perché con loro ho chiuso. Chi mi dà lavoro?”.

Ci sono tanti ex carcerati che lavorano tranquillamente, dicono i conduttori: “Mi stai rompendo il cazzo per avere un pochino di visibilità. Non so neanche chi cazzo sei. Non me ne frega un cazzo. Mi hai cercato tu. Leggi l’attualità di ex brigatisti prendono il reddito di cittadinanza? Bravo, complimenti. Scrivi quel cazzo ti pare, che cazzo mi chiami? Cosa vuoi? Vuoi capire come mi sento di fronte a queste polemiche? Ma sono cazzi miei. Come cazzo ti senti tu a rompere i coglioni alla gente. E’ il tuo mestiere? Appunto, vendi il culo”.

Almeno non ho contribuito all’omicidio di persone: “Sei uno stronzo. Ricordati che mi hai cercato tu…. Ma chi cazzo ti si incula, mi hai cercato tu”. Calmiamoci…: “No, calmiamoci stocazzo. Voglio sapere che cazzo vuoi da me. Mi hai posto la domanda se mi sento a disagio col reddito di cittadinanza? Ti ho detto di no. Non mi sento a disagio, va bene? Mi sento più a disagio a parlare con te….Mi hai chiamato tu con numero anonimo, pezzo di merda. Schifoso….”.

Ma prendi uno stipendio quasi come un operaio e non provi vergogna?: “Ma che cazzo vuoi?”. Ma non ti frega niente dei parenti delle vittime?: “Ooooooooh, è uno scandalo. Tu vendi il culo. Auguri. Protesta. Fai una petizione. Tu mi chiami per rompermi il cazzo”. Perché non rinunci al reddito?: “Perché dovrei rinunciare?”.