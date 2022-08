‘NA BELLA CAFONATA – CHRISTIAN DE SICA HA MESSO ALLA BERLINA I VIP CHE OSTENTANO LA LORO VITA SMERALDA SUI SOCIAL, CON I SELFIE IN BARCA O A SBOCCIARE IN DISCOTECA, MA TUTTE ‘STE CAFONATE ATTIZZANO I FOLLOWER (CHE SI DIMOSTRANO UGUALI AI DIVETTI CHE SEGUONO SU INSTAGRAM) – L’IMMAGINE PUBBLICA DEI VIP E’ DIVENTATA DANNATAMENTE BUZZURRA PERCHE’ IL LORO CODAZZO SOCIAL E’ ALTRETTANTO BURINO: SOGNA UNA VITA PIENA DI SOLDI E MOVIDA, ECCESSI E SUCCESSI, POCA ETICA E MOLTA COTICA…

CAFONAGGINE SOCIAL - FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

Estratto dell’articolo di Stefano Baudino per il “Fatto quotidiano”

Lussuose ville con piscina, aerei privati dotati di ogni comfort, muscoli illuminati da sole: è il magico mondo della "cafoneria" social trasmesso in diretta dai Vip del web, che anche quest' estate ha trovato il suo palcoscenico quotidiano negli smartphone di milioni di followers […] "Certe persone non si sono rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i buffi?", "tuonava" alcuni giorni fa dal suo profilo Instagram Christian De Sica a proposito dello sfrenato esibizionismo degli influencer "de noantri".

CAFONAGGINE SOCIAL - SONIA BRUGANELLI

Insomma, "è possibile essere diventati così cafoni?", si è chiesto […] forse […] tutti i torti non li ha. Una delle indiscusse regine di questa tendenza è senz' altro Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis, che su Instagram sta aggiornando i fan sui dettagli delle sue avventure estive. […] Lo stile di vita pomposo di Lady Bonolis è stato bersaglio di forti critiche anche in passato, in particolare per la sua abitudine di condividere online i preziosi frutti del suo shopping selvaggio.

CAFONAGGINE SOCIAL - ANGEL DI MARIA

[…] Ci sono poi i "soliti" Fedez e Chiara Ferragni, che in vacanza a Ibiza danno il meglio. […] In una foto, corredata dalla solenne e raffinatissima caption "tettine", la Ferragni si mostra in topless sulla barca […] in un'altra immagine, le lingue dei coniugi si intrecciano […] Ad Ibiza, come sempre, anche molti calciatori, tra cui il neo-acquisto della Juventus Angel Di Maria, che ha postato una serie di foto della villa con piscina […] […] Lionel Messi, che si è fatto fotografare mentre bacia la sua dama in una mega villa […]

CAFONAGGINE SOCIAL - SALVATORE ARANZULLA

Sulla stessa isola c'era anche Wanda Nara […] si è invece mostrata molto rilassata, offrendo in pasto ai followers video di gite in barca al largo […] Il partito della "cafonaggine" social ha poi una new-entry: Salvatore Aranzulla, il "divulgatore informatico più letto d'Italia” […]il blogger appare ossessionato dalla rappresentazione del suo status symbol su Instagram, dove pubblica selfie che lo ritraggono in sfarzosi centri vacanze o su aerei extra-lusso […] Meglio se a petto nudo, così da far ben osservare i suoi addominali scolpiti […]

CAFONAGGINE SOCIAL - WANDA NARA