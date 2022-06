LUTTO IN CASA TORO, È MORTO IL PADRE DI URBANO CAIRO - GIUSEPPE, 90 ANNI, ERA VICEPRESIDENTE DEL TORINO NONCHÉ TIFOSISSIMO GRANATA: HA SEMPRE SOSTENUTO LA SCELTA DEL FIGLIO DI GESTIRE LA SQUADRA, ANCHE SE FU LA MOGLIE MARIA GIULIA, SCOMPARSA DIECI ANNI FA, A CONVINCERE "URBANETTO" A TIRARE FUORI I SOLDI…

Da www.blitzquotidiano.it

morto il vicepresidente del torino giuseppe cairo 6

Giuseppe Cairo, padre di Urbano, il presidente del Torino, è morto all’età di 90 anni. Giuseppe era vicepresidente del club ed era tifosissimo dei granata. Fu la moglie Maria Giulia scomparsa dieci anni fa a convincere il figlio Urbano a comprare il Torino.

morto il vicepresidente del torino giuseppe cairo 1

Morto Giuseppe Cairo: aveva 90 anni

Giuseppe Cairo era Nato il 29 aprile 1932 a Masio in provincia di Alessandria, Da giovane era stato un calciatore dell’Alessandria. Aveva poi lavorato nel campo immobiliare. Molto presente nella vita del figlio Urbano, ha sempre sostenuto la scelta di gestire il Torino. Cairo viveva ad Abbazia di Masio ed aveva quattro figli: oltre al primogenito Urbano, Isabella, Roberto e Laura.

Il ricordo del sindaco di Masio

morto il vicepresidente del torino giuseppe cairo 3

“Ci conoscevamo da una vita” ricorda il sindaco Giovanni Airaudo. “Era sempre attento, come il figlio Urbano, alle problematiche del paese. Sapevo che non stava bene, ma l’ho ancora visto di recente. Anche se ormai non guidava più, si faceva regolarmente accompagnare al bar del circolo di Abazia, dove abitava nella cascina vicina a quella delle figlie Isabella e Laura”.

morto il vicepresidente del torino giuseppe cairo 7 morto il vicepresidente del torino giuseppe cairo 2 morto il vicepresidente del torino giuseppe cairo 5 morto il vicepresidente del torino giuseppe cairo 4