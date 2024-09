MA ANCORA CREDETE NELLE FAVOLE? – MEGA FLOP PER IL BALLO DI DETROIT CHE PROMETTEVA ALLE ALLOCCHE DI PARTECIPARE A UNA SERATA IN STILE “BRIDGETON” – DOPO AVER SGANCIATO 150 DOLLARI PER PARTECIPARE ALLA SERATA VESTITE DA MERINGHE, SI SONO RITROVATE A MAGNARE MALE E BALLARE PEGGIO. ERA STATA PROMESSA UNA MEGA ORCHESTRA E, INVECE, C’ERA SOLO UN VIOLINISTA. IL CIBO ERA POCO E SCADENTE. COME SE NON BASTASSE, LA SERATA È STATA ALLIETATA DA UN GRUPPO DI STRIPPER E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

bridgerton 2

Il flop del gran ballo in onore della serie televisiva “Bridgerton” non diventerà sicuramente tema per un nuovo episodio. […] L’evento in programma a Detroit si è rivelato un fallimento, con poche persone e accuse di truffa, dalle decorazioni improvvisate al cibo scadente e con una stripper a esibirsi.

Per i fans che avevano pagato più di cento dollari per vivere una serata alla Lady Danbury o da visconte Bridgerton la delusione è stata enorme.

bridgerton a detroit 2

Gli organizzatori, Uncle & Me Llc, si sono scusati pubblicamente, e promesso di occuparsi del caso per capire cosa è andato storto. Diamo loro un aiuto: tutto. L’evento in programma , in realtà, non era stato promosso da Netflix o dalla casa di produzione Shondland, ma la pubblicità prometteva ai fans di “Bridgerton” di “fare un passo dentro il mondo incantato nel ballo a tema Bridgerton”.

[…] Sui social i video dei partecipanti che apparivano in abiti regali ma aria delusa sono diventati virali. Molti hanno chiesto la restituzione dei soldi. Invece delle danze regali sono circolate immagini di damigelle sconsolate, sedute lungo le scalinate, impegnate a scrollare il cellulare in cerca di informazioni. […]

bridgerton 1

Gli screenshot dei biglietti hanno mostrato il prezzo d’ingresso: 150 dollari, ma altri sostengono di aver speso fino a mille dollari per un pacchetto che comprendeva anche una cena modello “duca e duchessa” […] Il cibo è stato giudicato banale e di scarsa qualità. “Il pollo era crudo - ha scritto una - e la pasta era scotta. Il tempo di prendere il piatto ed era tutto finito”.

bridgerton a detroit 3

Musica? Anche lì non è andata meglio. Gli organizzatori avevano promesso una grande orchestra per accompagnare il ballo delle debuttanti nella grande società. Invece c’era solo un violinista. L’esibizione della stripper, neanche fosse un sexy night di Las Vegas, potrà aver catturato l’attenzione di qualche invitato, ma ha lasciato perplessi la maggioranza dei partecipanti. Anche perché con lo spirito regale della serie cult non c’entrava niente. Risultato: la serata doveva ancora cominciare e più di sessanta persone erano andate via. […]

