MA CHE CI FA IVANKA TRUMP CON UNA LATTINA DI FAGIOLI DA UN DOLLARO IN MANO? – LA FIGLIA DEL PUZZONE STRIZZA L’OCCHIO ALLA COMUNITÀ DEI LATINOS E CORRE IN SOCCORSO DELL’AZIENDA CHE POCHI GIORNI FA È STATA BOICOTTATA DOPO CHE IL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO AVEVA APPOGGIATO IL DOCUMENTO A FAVORE DELLE COMUNITÀ ISPANICHE FIRMATO DA TRUMP – E SUI SOCIAL I MEME SULL’EREDITIERA NON SI CONTANO…

Si es Trump, tiene que ser corrupto ? https://t.co/Ti3oxFO6oY — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 15, 2020

Irene Soave per "www.corriere.it"

ivanka trump 1

Cosa fa Ivanka Trump con una lattina di fagioli in mano, anzi, di frijoles negros, varietà tipica messicana, marca Goya? In un tweet, pubblicato poche ore fa, la figlia del presidente americano scrive «Se è Goya, dev’essere buono».

L’immagine in sé è quasi buffa — ereditiera miliardaria pubblicizza lattina di fagioli da un dollaro? — e infatti in poche ore è stata trasformata in un meme, ritwittata 38 mila volte, impiegata per lanciare un boicottaggio. Ma cosa è successo?

robert unanue e donald trump

Pochi giorni fa, con un evento nel Rose Garden della Casa Bianca, Donald Trump ha firmato un documento intitolato «White House Hispanic Prosperity Initiative», che contiene una serie di linee guida a favore delle comunità ispanoamericane (ma nulla ad esempio sul respingimento dei migranti dal Messico, che in passato ha definito più volte «stupratori»).

robert unanue

Con il plauso dell’amministratore delegato di Goya, Robert Unanue: «Un presidente come Donald Trump è una benedizione, è un costruttore», ha detto parlando dal palco del giardino della Casa Bianca (dove era stato invitato, per la verità, anche da Barack Obama quando era in carica).

Goya è la più grande azienda di proprietà di un ispanoamericano negli Usa: subito dopo il discorso di Unanue, venerdì, parte il boicottaggio. A sostenerlo ci sono vari leader della comunità e soprattutto la democratica Alexandria Ocasio-Cortez. Di qui la foto pubblicata da Ivanka Trump con la lattina in mano, un po' difesa di Unanue e della sua azienda, un po' strizzata d'occhio alla comunità dei latinos.

alexandria ocasio cortez

Ma la guerra dei fagioli continua: Alexandria Ocasio-Cortez ha già risposto, stamattina, con un nuovo tweet: «Se è Trump», commenta nel retweet della foto di Ivanka, «dev’essere corrotto».

meme su ivanka trump 2 meme su ivanka trump 7 meme su ivanka trump 6 meme su ivanka trump 3 meme su ivanka trump 5 ivanka trump 2 meme su ivanka trump 1