Ida Di Grazia per "www.leggo.it"

Chiara Ferragni sbarca a Capri, pioggia di critiche sull'outfit scelto «Sono sottobicchieri?». Dopo Puglia e Sardegna i Ferragnez si godono le vacanze a bordo di uno splendido yacht che è da pochi giorni attraccato nel Golfo di Napoli per la gioia dei fan.

«Siamo salpati ieri dalla Sardegna - ha raccontato Chiara Ferragni su Instagram - e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana. Trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi».

Un tuffo a Ischia, uno spaghetto al pomodoro e la serata a Capri, momenti tutti immortalati come sempre sui social sia di Chiara che di Fedez. Immancabile la foto sull' "outfit of the day", ma quello scelto per la serata a Capri non è piaciuto proprio a tutti i suoi follower.

Capelli raccolti, trucco glam, jeans a vita alta e un corsetto argentato in tricot, Chiara Ferragni è pronta a incantare l'isola, ma la scelta del "reggiseno", ha fatto discutere generando non poca ironia. C'è chi ha scherzato dicendo «sembrano le presine per la cucina », oppure «ho un set di sottobicchieri uguali». Che piaccia o no la Ferragni come sempre sa come far parlare di sè e c'è da scommeterci, anche questo outfit farà tendenza!

