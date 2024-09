MA COME TI VESTI? MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA EDITION! – OCCHI PUNTATI SULLA PRIMA USCITA PUBBLICA DEL 60ENNE BRAD PITT E LA NUOVA COMPAGNA 34ENNE INES DE RAMON: LUI IN PIENA SINDROME DA BENJAMIN BUTTON (A SESSANT'ANNI, NE DIMOSTRA LA METÀ), LEI ELEGANTE IN UN VESTITO MONOSPALLA BIANCO CHE METTEVA IN EVIDENZA IL FISICO SCOLPITO – A RUBARLE LA SCENA SOLTANTO AMAL CLOONEY IN GIALLO CANARINO – TUTTO IL RESTO È NOIA: UN TRIPUDIO DI ABITI BIANCHI E NERI. PICCOLO SUSSULTO PER LA VERSIONE PREMAMAN DI GIULIA SALEMI. SONIA BERGAMASCO HA OSATO UN NUDE LOOK, MA HA NASCOSTO I CAPEZZOLI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Federico Rocca per www.vanityfair.it

brad pitt ines de ramon

La coppia più irresistibile della Mostra del Cinema di Venezia 2024 è finalmente giunta in Laguna, ed è quella formata da George Clooney e Brad Pitt, approdati al Lido per presentare assieme alla collega Amy Ryan il film Wolfs - Lupi solitari: se per il photocall il primo opta per il più classico dei classici completi grigi, proprio come i suoi capelli, il secondo anche con l'outfit vuole mettere le cose in chiaro e autoproclamarsi principe azzurro di questa Mostra.

Ma è sul tappeto rosso serale che i due fanno il meglio di sé in quanto a eleganza: e il merito - c'è poco da fare - è tutto delle sofisticate presenze al loro fianco, le compagne Amal e Ines. Ma se la prima come d'abitudine condivide con compiacimento i riflettori con il marito, la seconda con discrezione lascia che i flash siano tutti per lui. Ma noi il suo abito monospalla bianco l'abbiamo notato, e non possiamo perdere quest'occasione per promuoverla.

amal e george clooney

Ma le stelle di Hollywood di questa quinta giornata della Mostra non si esauriscono qui: per il film in concorso ecco infatti arrivare al gran completo il cast di The Brutalist di Brady Corbet: capitanato da Adrien Brody, annovera le presenze stilosissime di Felicity Jones, Raffey Cassidy, Stacy Martin, ma anche quelle di Guy Pearce e Joe Alwyn.

Oltre al cast del secondo film in concorso oggi - I'm Still Here, di Walter Salles con Fernanda Torres - ecco che la bandiera dello star system italiano, alla Mostra del Cinema di Venezia, è tenuta alta dalle presenze - da Vittoria Puccini ad Asia Argento, da Laura Chiatti a Miriam Leone - degli attori e delle attrici premiati con i Filming Italy Venice Awards.

vittoria puccini

AMAL (IN ATELIER VERSACE) E GEORGE CLOONEY

Se concorressero al titolo di «coppia glamour del secolo», be' avrebbero buone chance di piazzarsi sul podio…

Voto: 8

BRAD PITT

Insomma, uno non è che diventa un sex symbol planetario così, dal niente.

Voto: 8

AMY RYAN IN ALEXIS MABILLE

Un abito semplicemente perfetto per lei.

Voto: 8

CATE BLANCHETT IN LOUIS VUITTON

C'è chi non sbaglia mai (anche quando sbaglia).

Voto: 8

sonia bergamasco

LUCIA PIZZUTI E FABIO ROVAZZI

Shaping.

Voto: 5 ½

SVEVA ALVITI

Un frack shoccante.

Voto: 6---

RICHARD GERE E ALEJANDRA SILVA

Con un marito così, chi le sta a guardare il look…

Voto: 7

VITTORIA PUCCINI IN GIORGIO ARMANI PRIVÉ

Meravigliosa creatura.

Voto: 8

KASIA SMUTNIAK IN GUCCI

L'italiana più chic, da capo a piedi.

sara drago

Voto: 8

ISABELLA FERRARI IN BOTTEGA VENETA

Il mood diva la veste come una seconda pelle.

Voto: 7+

LAURA CHIATTI IN ERMANNO SCERVINO

Sappiamo che lei le ama, ma noi no. Che cosa? Le zeppe.

Voto: 6 ½

DIANA DEL BUFALO IN ANTONIO RIVA MILANO

Tumultuosa.

Voto: 5

CRISTIANA DELL'ANNA IN ALBERTA FERRETTI

Bella, senza strafare.

Voto: 6 ½

richard gere e alejandra silva

SONIA BERGAMASCO IN GIORGIO ARMANI

Il nude che non ci aspettavamo.

Voto: 6

GIULIA SALEMI IN TOM FORD

La nuova frontiera del premaman.

Voto: 7

ANNABELLE BELMONDO IN PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

È davvero un bel mondò.

Voto: 6/7

ANITA CAPRIOLI IN ALBERTA FERRETTI

Piuttosto solenne…

Voto: 6

isabella ferrari

GIACOMO GIORGIO

Adeguato.

Voto: 6

ASIA ARGENTO IN GIORGIO ARMANI

E quelle che spuntano lì sotto che scarpe sarebbero?

Voto: 6

LUDOVICA FRANCESCONI IN PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

Eterea.

Voto: 6

SELENE CARAMAZZA IN EMPORIO ARMANI

Niente da eccepire, ma niente di cui esultare.

Voto: 6

ANNABEL SCHOLEY

Tutto fuori fuoco.

Voto: 5

giulia salemi

ROMANA MAGGIORA VERGANO IN GIORGIO ARMANI

Questa giovane attrice ha qualcosa di speciale, lo si nota con forza anche con un look così semplice.

Voto: 6 ½

DOMENICO CUOMO

Il nostro Timothée.

Voto: 8

VINICIO MARCHIONI IN BRIONI

Da manuale.

Voto: 7

SARA DRAGO IN PUCCI

Seduttiva, ma con grazia.

Voto: 6+

LUCREZIA GUIDONE

cristiana dell'anna

(No) smoking.

Voto: 6----

STEFANIYA MAKAROVA IN ELENA PERSEIL

Fantasia fritto misto.

Voto: 4 ½

BARBARA RONCHI IN GIORGIO ARMANI

Classe limpida come il cristallo.

Voto: 7

TECLA INSOLIA

Il LBD in stato di grazia.

Voto: 7

chiara iezzi

FERNANDA TORRES IN ALEXANDRE HERCHCOVITCH

Limpido, lineare.

Voto: 6/7

CHIARA IEZZI

Un po' svogliata?

Voto: 6--

CRISTINA PARODI

Chic anche senza effetti speciali.

Voto: 6/7

