Estratto dell'articolo di Christian Allaire per www.vogue.it

rita ora

Ogni anno, il red carpet del Met Gala produce invariabilmente momenti di moda destinati a entrare negli annali. […] Il dress code dell'edizione di quest'anno, “The Garden of Time”, ispirato all'omonimo racconto di J.G. Ballard del 1962, ha offerto ampie possibilità interpretative agli invitati all'evento, che, attraverso i loro look personalizzati, ne hanno fornito le letture più diverse e originali, in linea con quello spirito audace e avanguardistico che da sempre contraddistingue la moda sul red carpet del Met Gala.

kim kardashian 8

Come da pronostici, Zendaya ci ha offerto uno dei look più spettacolari del Met Gala 2024. La star di Dune - Parte 2 non partecipava all'evento dal 2019 e il suo outfit era pertanto oggetto di grande attesa. Le aspettative non sono andate deluse: Zendaya ha sfoggiato un abito haute couture di Maison Margiela Artisanal creato appositamente per lei da John Galliano, in lamé color salvia bruciata e organza, tagliato in sbieco e indossato con un corsetto in raso duchesse dipinto a mano con motivi naturalistici in blu elettrico e verde smeraldo. A completare il tutto, un velo ornato di piume creato da Stephen Jones per Maison Margiela.

emily ratajkowski

Non meno degna di nota, tuttavia, era la creazione di Thom Browne indossata da Gigi Hadid, un abito bianco con corsetto off-the-shoulder che nella parte inferiore presentava la sovrapposizione di un cappotto bianco in seta moiré punteggiato di rose gialle 3D. Realizzato interamente a mano, il look ha richiesto a un team di oltre 70 persone circa 13.500 ore di lavoro. Non sorprende che entrerà a far parte della collezione permanente del Costume Institute.

rita ora 1 erykah badu janelle monae jessica biel emily ratajkowski 1 emily ratajkowski 1 damiano david dove cameron jennifer lopez alexandra daddario amanda seyfried anna wintour ariana grande camila cabello cara delevingne cardi b cardi b chloe sevigny cynthia erivo demi lovato donatella versace doja cat 2 doja cat copia doja cat dua lipa dove cameron dua lipa 1 dua lipa 2 emily ratajkowski 2 elle fanning emily ratajkowski 4 kendall jenner gigi hadid kaia gerber kendall jenner 1 kim kardashian 4 kim kardashian 1 kim kardashian 2 kim kardashian 3 kim kardashian 6 kim kardashian 5 michelle williams kim kardashian 7 naomi campbell lily james kim kardashian kylie jenner 1 kylie jenner copia kylie jenner lana del rey kim kardashian lana del rey lea michele leonardo del vecchio teyana taylor e jessica serfaty michel maria sharapova meg ryan nicole kidman michelle yeoh nicki minaj pamela anderson phoebe dynevor 3 penelope cruz phoebe dynevor rita ora 4 zendaya 1 rita ora 4 rita ora e il marito taika waititi sarah jessica parker shakira con wes gordon sydney sweeney sydney sweeney 2 sydney sweeney taylor russell tyla 1 tyla uma thurman zendaya