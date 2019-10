MA È LA SPOSA O UN FANTASMA? – LE PRIME IMMAGINI DEL BLINDATISSIMO MATRIMONIO DI JENNIFER LAWRENCE E COOKE MAROONEY, IN UN CASTELLO INFESTATO DAI FANTASMI A NEWPORT – DOPO LA FUNZIONE GLI SPOSI HANNO INTRATTENUTO I 150 INVITATI CON UNA CENA NUZIALE BIOLOGICA, FUOCHI D’ARTIFICIO E DANZE SCATENATE FINO ALL’ALBA SULLE NOTE DELLA BAND THE RUCKUS – TRA I VOLTI NOTI EMMA STONE, AMY SCHUMER, CAMERON DIAZ, NICOLE RICHIE E…(VIDEO)

Roberta Cecchi per "www.cosmopolitan.com"

il matrimonio di jennifer lawrence e cooke maroney 45

Sabato 19 ottobre 2019 Jennifer Lawrence e Cooke Marooney si sono sposati con una matrimonio blindatissimo che non ha lasciato alcuno spiraglio ai paparazzi di intercettare i due novelli sposi durante il loro giorno più bello.

Nonostante per ora non esistano immagini di Jennifer Lawrence con l’abito da sposa , che si dice fosse una meravigliosa creazione di Dior, ecco che per fortuna anche al matrimonio della star di Hunger Games non è mancato il solito invitato chiacchierone che, al termine dei festeggiamenti, ha raccontato alla rivista People l’intera giornata, facendoci credere (anche se solo per un istante) di essere state anche noi tra quei selezionatissimi 150 invitati che hanno avuto l’onore di assistere alla cerimonia.

il matrimonio di jennifer lawrence e cooke maroney 47

Naturalmente all'appello erano presenti tantissimi nomi del mondo di Hollywood molto vicini alla Lawrence come Sienna Miller, Emma Stone, Amy Schumer, Cameron Diaz e Nicole Richie, ma anche la cantante inglese Adele e la mamma di tutte le Kardashian, ovvero Kris Jenner.

il matrimonio di jennifer lawrence e cooke maroney 43

Prima della cerimonia gli invitati al matrimonio di Jennifer Lawrence e Cooke Maroney sono stati intrattenuti in giardino con uno splendido e conviviale barbecue a legna per poi prendere parte alla funzione super blindata, al termine della quale c’è stato il cocktail pre-dinner e la cena nuziale. La location scelta per l’evento è la lussuosissima dimora storica Belcourt di Newport, nel Rhode Island, progettata dal celebre architetto americano Richard Morris Hunt nel 1894 il quale, per realizzarla, si è ispirato alla tenuta di caccia di Luigi XIII in quel di Versailles.

il matrimonio di jennifer lawrence e cooke maroney 38

L’elegante edificio è davvero molto imponente ed è caratterizzato da ampie sale a volte ed enormi lampadari degni delle nozze di una star di Hollywood, ma anche di un film horror; si mormora infatti che in passato il ‘castello’ (così è stato ribattezzato l’edificio dagli abitanti della zona) sia stato infestato dai fantasmi prima che uno sciamano ripulisse la casa da tutte le energie negative. Suggestione o realtà?

il matrimonio di jennifer lawrence e cooke maroney 31

Di sicuro c’è che il matrimonio tra la Jennifer Lawrence e il marito è filato liscio, in un clima festoso e goliardico in perfetto stile con il carattere frizzante e scanzonato di Jennifer. Per la cena i due sposini hanno optato per un menù biologico gourmet con tortini di patate, cavoletti di Bruxelles con tuorli d’uovo, pancetta di maiale affumicata con mele marinate, pesce arrosto aromatizzato alle erbe, coscia di manzo e, dulcis in fundo, un magnifico buffet di dolci che avrebbe fatto la gioia di qualsiasi goloso del pianeta.

il matrimonio di jennifer lawrence e cooke maroney 30

Sembra che i festeggiamenti siano durati fino a notte fonda con gli invitati che si sono scatenati in canti e balli, anche grazie alla presenza della band The Ruckus, che ha intrattenuto tutti i presenti.

Jennifer Lawrence quindi da sabato è una donna sposata con tanto di fede al dito, e pensare che poco meno di due anni fa l’attrice premio Oscar non solo faticava a trovare un rapporto stabile ma si diceva addirittura poco incline al matrimonio. Con l’arrivo di Cooke Maroney nella sua vita però, conosciuto nel giugno 2018, tutto sembra essersi stravolto nel giro di pochissimi mesi, fino ad arrivare al fidanzamento avvenuto a febbraio 2019.

il matrimonio di jennifer lawrence e cooke maroney 27

“Appena ho incontrato Cooke, volevo sposarlo, volevo legarlo legalmente a me per sempre” aveva raccontato la Lawrence durante un’intervista con Cat Sandler in un episodio di Naked di giugno (fonte Newsweek) “Fortunatamente esistono scartoffie per una cosa del genere. Trovi la tua persona preferita e dici e dici ‘Non puoi scappare!’”. E così ha fatto, ora Jennifer e Cooke saranno uniti per sempre, that’s love baby!

