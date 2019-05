MA STO RAGAZZINO È NATO OPPURE O NO? FANC*LO LA BREXIT, L’UNICA COSA CHE TIENE IN FIBRILLAZIONE GLI INGLESI È L’ARRIVO DEL FIGLIO DI MEGHAN MARKLE E HARRY: DUE BOOKMAKER HANNO DECISO DI SOSPENDERE LE SCOMMESSE SULLA DATA E SUL SESSO DEL NASCITURO, DANDO PER SCONTATO CHE SIA NATO E CHE SIA FEMMINA – DALLA CASA REALE TUTTO TACE, MA SE LA DUCHESSA NON AVESSE ANCORA MESSO AL MONDO IL BABY SUSSEX DOVREBBE RINUNCIARE A…

Enrico Franceschini per "www.repubblica.it"

È già nato il royal baby ed è femmina? La decisione di due bookmaker inglesi di sospendere improvvisamente le scommesse sulla data del parto e sul sesso del nascituro scatenano le illazioni a Londra. Paddy Power e Coral, due delle maggiori agenzie di scommesse, hanno reso noto di avere ricevuto domenica pomeriggio un'ondata di puntate sull'arrivo del bebè di Meghan Markle e del principe Harry.

"Il numero di scommesse arrivate nel giro di poche ore ci fa pensare che qualcuno sappia qualcosa e che forse il bambino sia già nato", afferma un portavoce di Paddy Power, secondo quanto riporta l'edizione online del Daily Express.

E in base alla quantità di puntate sul nome arrivate nelle stesse ore, prosegue la stessa fonte, "è quasi certo che sia femmina". L'agenzia Coral esprime lo stesso convincimento. E tanto basta per scatenare un tam-tam di indiscrezioni sui social.

Del resto, i media inglesi e di mezzo mondo sono in fibrillazione da settimane. Buckingham Palace aveva fatto capire che il parto era previsto per aprile. Ma siamo a maggio e i fan della casa reale ancora aspettano. Il Mail on Sunday ha riportato notizie secondo cui Meghan doveva partorire una settimana fa. Il parto sarebbe dunque in ritardo.

E il domenicale britannico ha scritto che, se non fosse avvenuto entro martedì, il sogno della duchessa del Sussex di partorire a casa propria avrebbe dovuto cedere a un parto pilotato, per indurre le contrazioni, al Firmley Park Hospital del Surrey, 15 chilometri di distanza da Frogmore Cottage, la residenza di Meghan e Harry nel territorio del castello di Windsor.

La coppia si è trasferita di recente a Windsor per stare lontano dall'assedio dei paparazzi e avere maggiore privacy. I giornali sostengono che Meghan voleva un parto senza il cerimoniale reale: niente foto sui gradini della clinica con il bebé in braccio, come hanno già fatto tre volte William e Kate.

Una scelta che ne lascia intravedere altre di cui si parla con insistenza: andare a vivere per un po' in Africa, affermare un ruolo più autonomo e anticonformista rispetto alla famiglia reale. D'altronde, a differenza di William, Harry non diventerà re; e a differenza di Kate Middleton, Meghan è americana, divorziata, di madre nera.

Ma intanto il regno aspetta di sapere se l'interruzione delle scommesse è un caso o un'annunciazione. La Brexit può attendere: adesso è il turno del royal baby.

