MA È VERO CHE GLI UOMINI SONO PIÙ INTERESSATI AL SESSO DELLE DONNE? TUTTI I MITI DA SFATARE SUL GIORNO DI SAN VALENTINO

DAGONEWS

sesso san valentino 1

Mentre le coppie si preparano a celebrare il giorno di San Valentino, l'esperta di appuntamenti australiana Louanne Ward è pronta a sfatare alcuni luoghi comuni sul giorno degli innamorati: toglietevi dalla testa che le rose rosse siano i fiori più romantici da regalare e non è nemmeno vero che gli uomini pensano di più al sesso rispetto alle donne.

1. Più coppie si lasciano prima (e il giorno di San Valentino) - VERO

Se è vero che "stagione delle rotture" è comune intorno a Natale e Capodanno, il nuovo sondaggio mostra che il giorno di San Valentino "manda tutto all’aria". «Se molti single sono alla disperata ricerca di un appuntamento prima del 14 febbraio, le persone in coppia non vedono l’ora di farla finita. Le festività natalizie possono generare tensioni e problemi che, se lasciati irrisolti nel nuovo anno, si traducono in un accresciuto desiderio di rompere».

sesso san valentino

La metà degli australiani intervistati ha rivelato di aver litigato con il proprio partner il 14 febbraio, dimostrando che la stagione delle feste "rappresenta un momento di accese discussioni per molte coppie". Ward ha scoperto che la causa principale della rottura è la mancanza di romanticismo.

2. Gli uomini sono meno romantici delle donne - FALSO (MA ANCHE VERO)

Ward sostiene che questa affermazione sia molto controversa: il 58% degli intervistati crede che le donne siano in realtà più romantiche degli uomini, mentre quasi l'altra metà è irremovibile sul fatto che sia il contrario.

sex toy per san valentino

Secondo la principale antropologa Helen Fisher, gli uomini hanno maggiori probabilità di innamorarsi a prima vista perché il loro cervello e il loro sistema ormonale conferiscono loro tendenze romantiche più visive rispetto alle donne.

Secondo Ward le donne “selezionano” il partner, rendendo gli uomini più inclini a dire prima “ti amo”. In sostanza c’è una sorta di parità.

3. Gli uomini si preoccupano di più del sesso rispetto alle donne - FALSO

san valentino hot

Non sono solo gli uomini a interessarsi di più al sesso. Sia donne che uomini si preoccupano del sesso, dell'affetto e dell'intimità. In effetti, due terzi dei partecipanti al sondaggio lo hanno valutato come importante il giorno di San Valentino.

4. La lingerie rende felici sia gli uomini che le donne - VERO

Cosa sarebbe una festa di San Valentino senza la lingerie? Più di tre quarti degli uomini la comprerebbe per la loro dolce metà e quasi il 70% spera di vedere il proprio partner in abbigliamento sexy. Un 64% delle donne sarebbe felice di riceverla in dono dal proprio partner.

Lastra a una rosa per San Valentino

5. Acquistare un regalo per dimostrare il tuo amore è importante - FALSO

Dimentica rose, orsacchiotti e cioccolatini, il 63% degli uomini e delle donne preferisce sentirsi amati il 14 febbraio piuttosto che ricevere un regalo obbligatorio. Mentre un regalo può essere apprezzato, i risultati indicano che è il sentimento che c'è dietro che conta veramente (non quanti soldi spendi).

rose rosse

6. Le rose rosse sono il fiore più romantico - FALSO

Le rose rosse sono una scelta sicura per San Valentino, ma non è sempre la prima scelta per una donna. Il sondaggio ha rilevato che quattro donne su cinque preferiscono il loro fiore preferito alle tipiche rose rosse che fanno parte di ogni campagna di marketing di San Valentino.

