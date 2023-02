Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per www.repubblica.it

"Escort, life coach, scrittrice, luxury counselor". Si definisce così Angela Gabriella Princz, in arte Blueangy. La 52enne ungherese, pornostar, accusata di revenge porn. Ovvero di aver pubblicato, su un sito web a luci rosse, un video hot assieme ad un'altra donna.

Non ci sarebbe, in questo caso, il ricatto. Il filmato non sarebbe stato pubblicato per ripicca, non sarebbe perciò il classico revenge porn.

Si tratterebbe, di una non meno grave, "incomprensione" con la coprotagonista della clip che ha prodotto però effetti devastanti nella vita della vittima: una perfetta sconosciuta che voleva girare il filmato ma a patto che venisse custodito gelosamente da lei e da Blueangy.

E invece Princz lo ha caricato su Iwantclip a pagamento: 25 dollari per poter guardare 5 minuti di video. Il filmato ha creato un certo imbarazzo alla donna, estranea al mondo porno. […]

I miei clienti spiega la pornostar "sono in gran parte uomini sposati che non condividono più la sessualità con la moglie". Per quanto riguarda, invece, il mondo del porno Blueangy ha girato diversi film con i più importanti colleghi, star delle pellicole a luci rosse.

