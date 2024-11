PER I MALATI DI SHOPPING OGNI SCUSA È BUONA PER SVUOTARE IL CONTO IN BANCA – NEGLI USA C’È UN’EPIDEMIA DI “DOOM SPENDING”, OVVERO SHOPPING COMPULSIVO PER RISOLLEVARSI DALLO CHOC ELETTORALE – MA SE C’È CHI SPENDE IN PREDA ALLA PAURA DI UNA CATASTROFE IMMINENTE, IN ITALIA SI ATTENDE CON ANSIA IL BLACK FRIDAY SOLO PER COMPARE I REGALI DI NATALE A PREZZI SCONTATI - GLI ITALIANI SU AMAZON FANNO SCORTE DI DETERSIVI, CAPSULE PER CAFFÈ E SPAZZOLINI ELETTRICI SOLO PER RISPARMIARE…

Quella coperta elettrica inutile comprata in tre clic, per tirarsi un po’ su il morale?

In mezzo a guerre, inflazione, riscaldamento globale, elezioni divisive c’è un neologismo pure per quella: ed è «doom spending». Cioè «spesa da catastrofe imminente». Ho l’ansia, quindi compro. Gli americani hanno il «doom spending», spiega la Cnn : e dunque in questo Black Friday comprano per rifarsi della mestizia elettorale.

«Votare», dice alla Cnn una signorina che si è appena comprata una borsetta perché aveva votato democratico, «ci fa pensare di avere controllo sulle nostre vite, ma non l’abbiamo. Che ci resta da fare?».

Un terzo degli americani dice che «risparmiare è difficile, per il forte senso di incertezza»; l’inflazione è domata, ma i prezzi di case e beni di largo consumo non sono scesi; il 54% degli americani, per Gallup, si fida più di Trump che di Harris in tema di economia, eppure in attesa che prenda servizio ecco un’epidemia di «doom spending».

[…] il «doom spending» si acuisce la settimana del Black Friday, cioè questa: il «venerdì nero», festività pagano-commerciale inventata negli Stati Uniti negli anni 50 per sollevare il commercio nel giorno in cui la gente comprava meno di tutto l’anno e cioè l’indomani del Ringraziamento, e recepita benissimo in tutto il mondo dove pure il Ringraziamento non si festeggia, per comprare i regali di Natale.

In Italia […] il rito ha attecchito: lo fanno, secondo Confcommercio, due consumatori su tre. Segue poi il Cyber Monday […]

solo in Italia […] avviene online il 60% degli acquisti del «venerdì nero», e circoleranno nei furgoncini dei corrieri, secondo il Politecnico di Milano, 38 milioni di pacchi.

Ogni italiano spende in media, per il Codacons, 274 euro, sollevando un polverone di 4 miliardi; una briciolina (circa 2%) di Finanziaria.

Ma per comprare cosa? Secondo i trend di Google, tra gli oggetti più cercati c’è la friggitrice ad aria […] Per il resto non ci sono statistiche ancora su quale sia l’oggetto più venduto, il Black Friday è dopodomani, ma da Amazon trapela che oltre agli auricolari, vendutissimi nella versione antirumore, ai dispositivi per la domotica, molto scontati, e agli spazzolini elettrici, le categorie più vendute perché in sconto sono detersivi per la lavatrice e capsule del caffè.

Cioè articoli quotidiani che sempre più consumatori percepiscono come un po’ cari.

[…] Nel 2024 dell’inflazione, si aspettano gli sconti anche per detersivi e caffè. Pure questo è un po’ «doom spending»

