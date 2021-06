MALEDETTA PRIMAVERA – DOMANI ANCORA TEMPORALI AL NORD, TOSCANA, REGIONI ADRIATICHE E LAZIO. ALLERTA GIALLA IN ALCUNE REGIONI. GODRANNO INVECE DI UN CONTESTO ATMOSFERICO TRANQUILLO SICILIA E SARDEGNA – E’ LA PRIMAVERA PIÙ FREDDA IN EUROPA DAL 2013

Da corriere.it

pioggia in spiaggia

Nella primavera più fredda in Europa dal 2013, anche martedì 8 giugno rovesci e temporali sparsi già dalle prime ore del mattino sulle regioni alpine e prealpine, qualche acquazzone potrebbe estendersi fin sulle pianure. Instabilità anche al Centro-Sud con frequenti rovesci e temporali più diffusi nella seconda parte del giorno quando potranno inoltre assumere carattere di forte intensità con nubifragi e locali grandinate. Godranno invece di un contesto atmosferico tranquillo Sicilia e Sardegna.

La primavera più fredda dal 2013

Secondo i dati diffusi da Copernicus, il servizio europeo sul clima, la primavera (che sotto il profilo meteorologico è terminata il 31 maggio) è stata la più fredda in Europa dal 2013: -0,45 gradi sulla media 1991-2020. Nel mondo la temperatura media globale di maggio è stata di 0,26 gradi superiore alla media dei mesi di maggio dell’ultimo trentennio, ma nel nostro continente, invece, è stata di 0,46 °C sotto la media dello stesso periodo. Temperature molto al di sopra della media sono state registrate in Groenlandia occidentale, Africa settentrionale, Medio Oriente e Russia nord-occidentale.

temporale

Nord

Subito instabile su alcune zone dell’Emilia e localmente in Lombardia. Nubi sparse sul resto della pianura. Nel pomeriggio scoppieranno temporali sui settori alpini, isolati su quelli prealpini. Allerta gialla in Piemonte e in Lombardia.

Centro e Sardegna

Tempo instabile con temporali, dapprima su alta Toscana e regioni adriatiche e Lazio, poi anche sul resto della Toscana, in Umbria mentre migliora sulle coste adriatiche. Soleggiato in Sardegna. Allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Sud e Sicilia

In mattinata rovesci temporaleschi su Appennini, Basilicata e Puglia, poi anche su Campania e Nord della Calabria. Attese grandinate e locali nubifragi, soleggiato in Sicilia. Allerta gialla in Molise, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale.

temporale