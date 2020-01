MAMMA MIA, CHE ORRORE – UNA DONNA PARTORISCE IN CASA E AMMAZZA DI BOTTE LA FIGLIA APPENA NATA: È SUCCESSO AD ACILIA, NELLA PERIFERIA SUD DI ROMA – LA MADRE, UNA 30ENNE ITALIANA DI ORIGINE SVEDESE, HA PROVATO A DIFENDERSI DICENDO CHE LA PICCOLA ERA CADUTA, MA I SOCCORRITORI HANNO CAPITO SUBITO CHE NON ERA VERO. C’ERA SANGUE OVUNQUE E LA BAMBINA ERA…

È morta la neonata ricoverata in gravi condizioni a poche ore dalla nascita avvenuta in casa ad Acilia, periferia sud di Roma. I medici avevano riscontrato ferite compatibili con un profondo trauma cranico. Per questa vicenda è stata fermata la madre, una donna di 30 anni italiana di origine svedese. Nei suoi confronti la Procura contestava il reato di tentato omicidio che però, a questo punto, diventerà di omicidio volontario.

Quando i soccorsi sono arrivati hanno assistito alla scena choc: sangue ovunque e la piccola con addosso ferite profonde. «E' caduta», hanno provato a giustificarsi le due donne ma ai sanitari è bastato poco per capire che quei segni erano compatibili con delle percorsse ricevute. Sono state così allertate le forze dell'ordine. Sul posto, i carabinieri della Compagnia Ostia che indagano sul caso: la donna è ora in stato di fermo per tentato omicidio. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma.

LA VICENDA

