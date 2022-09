I MANESKIN A LEZIONE DAI METALLICA – DOPO ESSERSI ESIBITI SUL PALCO DEL "GLOBAL CITIZEN FESTIVAL" A NEW YORK, LA BASSISTA DEI MANESKIN VICTORIA (PER UNA VOLTA SENZA TETTINE AL VENTO) E IL CHITARRISTA THOMAS SI SONO MISCHIATI ALLA FOLLA PER ASCOLTARE I METALLICA, BALLARE E SCATENARSI (E IMPARARE COME SI FA BUONA MUSICA) – VIDEO

Estratto dall'articolo di Paolo Mastrolilli per www.repubblica.it

VICTORIA E THOMAS DEI MANESKIN ASCOLTANO I METALLICA

I Metallica sono scatenati sul palco di Central Park, dove stanno chiudendo la decima edizione del 'Global Citizen Festival'. La loro energia non dimostra minimamente i quarant'anni di esistenza della band guidata da James Hetfield e Lars Ulrich, mentre i fan saltano e ballano sul prato dove hanno suonato e cantato tutti i grandi musicisti contemporanei del pianeta Terra, da Pavarotti e Bruce Springsteen, da Simon & Garfunkel a Elton John e Barbra Streisand.

Tra la folla ci sono due ragazzi particolarmente eccitati, che si stanno divertendo da matti. Una biondina con canottiera nera e un tipo alto con pantaloni rossi e giacca viola. Saltano, ballano, fanno a spallate, gesticolano con le mani e mostrano il segno d'amore delle tre dita.

incontro tra metallica e maneskin

Una ragazzina di tredicenne li fissa, si stropiccia gli occhi, e poi dice incredula e sicura: "Sì, sono proprio loro. I Måneskin, quelli che stavano sul palco un momento fa". Ha ragione. Sono Victoria De Angelis e Thomas Raggi, che insieme a Damiano e Ethan hanno appena ricevuto la standing ovation di Central Park, impazzita per Beggin e tutto il resto.

Una giornalista che li stava ascoltando si è messa a urlare senza pudore "I Wanna Be Your Slave, I Wanna Be Your Slave!", voglio essere la vostra schiava! Poi, rendendosi conto degli sguardi perplessi dei colleghi, ha sentito la necessità di chiarire: "What?, cosa volete? E' il titolo di una canzone...".

victoria e thomas dei maneskin a central park

Finita la performance, invece di scappare come le star, concedendo magari qualche selfie altezzoso ai fan adulanti, Victoria e Thomas non resistono alla tentazione di tornare sul prato come due spettatori qualsiasi, mescolandosi alla gente per godersi la fine del concerto. La tredicenne fissa la bassista e dice: "Mi chiamo Victoria, come te. La facciamo una foto?". Certo, come due ragazzine in gita.

Thomas si avvicina e commenta: "è stato molto bello, ci siamo divertiti un sacco. Siamo super contenti". Si vede, da come state saltando per i Metallica: "Sono pazzeschi loro, la mia band preferita di sempre". Però Central Park è impazzita pure per voi: "Sì, sì, sì, eravamo super contenti. E' stata una grande occasione".

i maneskin a central park 2

Inutile scendere nei dettagli sociali e politici della loro presenza qui, perché il fatto di esserci parla da solo. Global Citizen è un'organizzazione che da dieci anni spinge governi, aziende private e filantropi ad agire in maniera concreta soprattutto su tre questioni: cancellare la fame nel mondo, proteggere il Pianeta dal punto di vista ambientale, e mettere fine alle discriminazioni di genere. […]

