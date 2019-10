MANGIA, BEVI E FUMA – HA APERTO A HOLLYWOOD IL “LOWELL CAFE”, IL PRIMO BAR AMERICANO SPECIALIZZATO IN CANNABIS: NEL LOCALE SI SERVONO CIBO, CAFFÈ, SPINELLI LEGALI, INFUSI E DOLCI CON MARIJUANA – MILEY CYRUS HA SOSTENUTO IL PROGETTO E AL BAR C’È LA FILA PER ENTRARE E FUMARE SPINELLI IN LIBERTÀ: LA CALIFORNIA HA LEGALIZZATO LA CANNABIS NEL 2016, MA SI PUÒ CONSUMARE SOLO…(VIDEO)

Da "tg24.sky.it"

lowell cafe 9

Si chiama “Lowell Cafe” e si trova a West Hollywood, in California. Il locale, primo nel suo genere negli Stati Uniti, ha aperto l’1 ottobre e già registra code all’ingresso. Serve cibo, caffè, spinelli legali, infusi e dolci con marijuana e altri prodotti.

A Los Angeles ha aperto il primo Cannabis cafe degli Stati Uniti. Il locale si trova a West Hollywood, in California, e si chiama “Lowell Cafe”. Nel cafe vengono serviti - in modo legale - cibo e bevande "tradizionali", ma anche infusi e alimenti fatti con la cannabis. “Mangia, bevi e fuma” è il motto del locale. Il primo Cannabis cafe degli Usa ha aperto l’1 ottobre e già registra code all'ingresso.

lowell cafe 8

La California ha legalizzato la cannabis per uso ricreativo nel novembre del 2016. Poi, dal primo gennaio 2018, nello Stato è diventato legale vendere marijuana a scopo ricreativo. La cannabis, in realtà, si può consumare solo in luoghi e feste privati. O, come nel caso del “Lowell Cafe”, in locali che hanno ottenuto un permesso particolare. Per ora, il “Lowell Cafe” è il primo nel suo genere negli Stati Uniti. Il locale ha oltre 200 coperti, con sale sia all’interno sia all’esterno.

lowell cafe 7

Nel locale non si vende alcol, perché in California è vietata la vendita e il consumo di prodotti alcolici insieme alla cannabis. Il locale vende anche spinelli legali e altri prodotti contenenti cannabis. Al “Lowell Cafe” si può consumare legalmente cannabis, insieme a dolcetti e pietanze varie. Il locale ha un sistema di areazione d’avanguardia, per evitare lo spargimento di fumi e odori particolari dentro e soprattutto fuori.

