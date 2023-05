MAX FELICITAS: DAL RADUNO LEGHISTA DI PONTIDA AI SET PORNO - IL 31ENNE, AL SECOLO EDOARDO BARBARES, ORA È UN DIVO DELL'HARD MA IN FAMIGLIA IL SUO LAVORO RESTA UN TABÙ: “HO AVUTO UN’EDUCAZIONE RIGIDA, MIO PADRE È UN FERVENTE ATTIVISTA DELLA LEGA NORD. DA BAMBINO MI PORTAVA CON LUI A PONTIDA - IL GUADAGNO MEDIO DI CHI POSTA CONTENUTI EROTICI SU ONLYFANS? 180 EURO AL MESE. LE RAGAZZINE RISCHIANO DI ROVINARSI LA VITA PER QUESTA CIFRA” - I SUOI SCAZZI CON ROCCO SIFFREDI: “LUI È UN..."

Estratto dell’articolo di Roberto Rizzo per www.corriere.it

max felicitas con rocco siffredi

Edoardo Barbares, in arte Max Felicitas, 31 anni, è il più famoso pornoattore italiano dopo Rocco Siffredi. Influencer su Instagram dove ha quasi un milione di follower, da qualche tempo viene invitato nelle scuole di tutta Italia a parlare con gli studenti:

«Di stalking, revenge porn, cyberbullismo, malattie sessualmente trasmissibili di cui gli adolescenti sanno poco o nulla. Alle medie e alle superiori sono stato bullizzato. […]».

Cosa raccomanda agli studenti che incontra?

«Di non filmarsi mai quando fanno sesso, di non inviare foto e video intimi perché quelle immagini sono un’arma pericolosa».

Nell’epoca di OnlyFans esibirsi davanti a una telecamera è diventata la normalità.

«Di recente un giornale titolava: “Da commessa a milionaria grazie a OF”. Sa qual è il guadagno medio di chi posta contenuti erotici su quella piattaforma? 180 euro al mese. Ma nessuno lo scrive. Vedo ragazzine andare in tv a raccontare come sia facile diventare ricchi in questo modo. La verità è che rischiano di rovinarsi la vita per 180 euro.

Certo, ci sono le eccezioni ma, appunto, sono eccezioni. Ogni giorno mi contattano ragazze di 18-20 anni che vogliono girare scene con me perché sui social sono popolare ed è un modo per guadagnare visibilità. Le incontro, ci parlo, cerco di capire se sono veramente convinte, faccio presente quali saranno le conseguenze, che i loro genitori, la loro famiglia, gli amici vedranno quelle immagini. È un punto di non ritorno. Qualcuna cambia idea, altre no».

Lei come ha iniziato?

«Fin da ragazzino ero attratto dalla sessualità, soprattutto dalle trasgressioni. Per guadagnare qualcosa, finito il liceo, lavoravo nelle discoteche fino a quando si è presentata l’occasione di entrare nel mondo del porno. Sinceramente, è stata una grande delusione». […]

I suoi video non si trovano su piattaforme gratuite tipo Pornhub, ma solo sul suo sito ed è tutto a pagamento.

«Infatti, si è rivelata una mossa vincente. Ho un pubblico fedele, che paga l’abbonamento».

La sua famiglia come ha preso la carriera nel porno?

«Molto male. Ho avuto un’educazione rigida, mia madre era vicepreside in una scuola, mio padre amministratore di condominio e fervente attivista della Lega Nord. Da bambino mi portava con lui a Pontida per il raduno leghista. Fino a 18 anni passavo il tempo libero in oratorio e durante la messa raccoglievo le offerte. Ancora oggi la mia carriera è argomento tabù. Non se ne parla». […]

Sembra che con Rocco Siffredi non sia in buoni rapporti.

«Lui è un pornoattore della vecchia scuola, io della nuova. È il classico scontro generazionale».

