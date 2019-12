MEGLIO DEI NUTELLA BISCUITS C’È SOLO LA TORTA ALLA NUTELLA! – LA CUOCA ANDREA SORANIDIS SCODELLA LA RICETTA PIÙ FACILE E GUSTOSA PER NATALE. PER PREPARARLA CI VUOLE SOLO MEZZ’ORA E DUE INGREDIENTI: 250 GRAMMI DI NUTELLA E CINQUE UOVA – TUTTI I PASSAGGI PER QUESTO DESSERT CHE È PURE SENZA GLUTINE (MA È PIENO DI GRASSI SATURI) - VIDEO

Dagonews

andrea soranidis 2

Non siete riusciti ad assaggiare i Nutella biscuits perché gli scaffali nei supermercati sono sempre vuoti? Ecco un’alternativa goduriosa per le feste di Natale: la “Nutella cake”! L’idea è della cuoca Andrea Soranidis, che ha spiegato come prepararla nel blog di cucina “The Petite Cook”, che condiviso con i suoi lettori la ricetta per un dessert “magico” e “ricchissimo” (non solo di grassi saturi).

torta alla nutella by the petite cook – sbattete le uova

Per prepararlo ci vorranno solo 30 minuti e due ingredienti: la Nutella, appunto, e 5 uova. Per cominciare dovete preriscaldare il forno a 175 gradi. Nel frattempo versate 250 grammi di Nutella in una ciotola e scaldatela al microonde per 30 secondi e sbattete le uova con una frusta per cinque minuti.

torta alla nutella by the petite cook mescolate uova e nutella

A questo punto dovete versare un terzo del composto di uova nella ciotola con la Nutella e mescolate. Quindi ripetete il processo con l’altro terzo e infine con quello che rimane. Una volta finito, il più è fatto. Dovrete soltanto ungere una tortiera con della carta da forno e infornare per 20-25 minuti. Una spolverata di zucchero a velo, et voilà. Ecco il vostro dessert natalizio perfetto, che è pure senza glutine.

torta alla nutella by the petite cook 2

scaffali di nutella biscuits vuoti

Il tocco finale di Andrea: “A me piace più cremosa al centro, quindi di solito la cuocio per 22 minuti, poi la lascio raffreddare coperta con un panno da cucina. Se invece preferite una consistenza più dura, basta cuocerla per altri cinque minuti”

salvini nutella meme andrea soranidis torta alla nutella by the petite cook scaffali di nutella biscuits vuoti 2 andrea soranidis 1 torta alla nutella by the petite cook 1 nutella biscuit matteo salvini e la nutella nutella torta alla nutella torta alla nutella 1 nutella