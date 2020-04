IL MERCATO DELLA CARNE - “A 16 ANNI GUADAGNAVO DALLE 15.000 ALLE 20.000 STERLINE AL MESE” – UN DOCUMENTARIO DELLA BBC RACCONTA LE STORIE DI RAGAZZINE MINORENNI CHE NEGLI ANNI SI SONO MESSE IN TASCA FIOR DI QUATTRINI VENDENDO LE LORO FOTO E I VIDEO DI NUDO SU SITI ONLINE – LE PIATTAFORME NON DOVREBBERO PERMETTERE L’ACCESSO ALLE MINORENNI, MA DIVERSE RAGAZZE RACCONTANO DI… - VIDEO

Migliaia di adolescenti britanniche vendono online le loro foto e video nude per fare soldi. Il documentario della BBC “Nudes4Sale” racconta la storia di alcune ragazze che rivelo di aver fatto fino a 37mila sterline al mese vendendo materiale esplicito su siti come OnlyFans.com. Social come Twitter e Snapchat vengono utilizzato per promuovere i profili hot nel tentativo di guadagnare più denaro.

Un utente di nome Lauren, 23enne del Northamptonshire, ha parlato con la BBC rivelando di avere oltre 2000 "fan" che pagano $ 15 al mese per sbloccare e visualizzare le sue foto e i suoi video in cui si mostra nuda.

L’elemento più preoccupante è che questa strada per arricchirsi facilmente si sta facendo strada tra coloro che hanno meno di 18 anni e che utilizzano la piattaforma per vendere illegalmente le proprie immagini. La giornalista Ellie Flynn, che è stata incaricata di esplorare i dettagli del sito web, ha scoperto che la piattaforma utilizza una tecnologia di riconoscimento facciale per scoprire quanto siano giovani alcuni utenti del sito Web. Ma, secondo la giornalista, ci sono foto di ragazzine di 14 anni, dimostrando quanto sia facile aggirare il sistema.

Un'altra ragazza che ha avuto successo sul sito Web ha anche rivelato come ha avuto successo sul sito Web quando aveva meno di 18 anni. Flynn ha rintracciato la 17enne scozzese che si fa chiamare Hannah: «A 16 anni guadagnavo dalle 15.000 alle 20.000 al mese». OnlyFans, Snapchat e Twitter insistono sul fatto che hanno tolleranza zero nei confronti dell'abuso sessuale su minori.

