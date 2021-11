METAVERSI PARALLELI - UN'AZIENDA DELL'ARIZONA SI E' FATTA AVANTI PER RIVENDICARE IL NUOVO NOME CHE MARK ZUCKERBERG VUOLE ASSEGNARE A FACEBOOK - SI TRATTA DI UN PICCOLO NEGOZIO AL DETTAGLIO CHE VENDE PC E CHE HA REGISTRATO IL MARCHIO UN ANNO FA - I DUE FONDATORI HANNO DETTO CHE NON VENDERANNO IL NOME PER MENO DI 20 MILIONI DI DOLLARI, MA SECONDO GLI ESPERTI ESISTONO ALCUNI ESCAMOTAGE PER APPROPIARSENE...

Meta PCs, un'azienda con sede in Arizona che vende computer, laptop e software per i giocatori, era un negozio al dettaglio insignificante una settimana fa. Poi giovedì, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato che la sua azienda avrebbe cambiato nome in Meta e si è trovata in una guerra IP con il più grande colosso della tecnologia.

Fortunatamente per Meta PC, il marchio era stato registrato qualche mese prima che Facebook lo facesse. Secondo un documento condiviso da TMZ, la società ha depositato il proprio marchio ad agosto, poco più di un anno dopo il suo avvio.

Zack Shutt, uno dei fondatori di Meta PC, ha dichiarato al Guardian che la società è stata registrata a novembre dello scorso anno e il loro team non era a conoscenza dei piani di Facebook di utilizzare "Meta" nel suo rebranding fino alla scorsa settimana.

Shutt, insieme al co-fondatore Joe Darger, ha detto a TMZ che non venderanno il nome per meno di 20 milioni di dollari se il CEO di Facebook Mark Zuckerberg cerca di ottenerlo.

Facebook non ha risposto alla richiesta di commenti del Guardian, ma qualcuno affiliato alla società ha detto a TMZ di non essere troppo preoccupato e di avere i diritti necessari per acquisire il nome.

Mark P McKenna, professore presso la School of Law dell'Università della California, Los Angeles (UCLA), afferma che anche se Meta PCs ha presentato una domanda per registrare il suo nome, ci sono scappatoie che potrebbero consentire a Facebook di acquisirlo lo stesso.

Una di queste misure consiste nel presentare una domanda in un altro paese e utilizzare tale data per presentare la domanda negli Stati Uniti, una pratica spesso utilizzata dalle grandi aziende.

«Cercano un piccolo paese senza un sistema di ricerca e poi archiviano lì», ha detto al Guardian. «Sarebbe un modo per loro di avere una data precedente».

Ha aggiunto che la registrazione del marchio non definisce i diritti di una società negli Stati Uniti in questo senso. «Negli Stati Uniti, i diritti non vengono creati dalla registrazione del marchio: i diritti derivano dall'uso», ha spiegato.

Quindi resta da vedere come andrà a finire questo tiro alla fune, soprattutto considerando che i Meta PC si troverebbero di fronte a un gigante come Facebook. Schutt non è stato in grado di condividere informazioni come il valore dell'azienda, ma ha affermato che si tratta di una piccola organizzazione con solo 25 dipendenti.

«Abbiamo avviato questa società con i nostri fondi personali. Quando abbiamo appreso che Facebook aveva scelto lo stesso nome, eravamo ovviamente preoccupati che avremmo perso qualsiasi portata organica per cui avevamo lavorato duramente», ha detto Shutt, aggiungendo che hanno "investimenti considerevoli" in contenuti brandizzati e marketing di influencer in lavorazione.

Nonostante questa preoccupazione incombente, l'azienda sta trovando modi divertenti per riconoscere la situazione.

Giovedì, Shutt ha condiviso un video facendo un annuncio di parodia simile a quello fatto da Zuckerberg quando ha condiviso il nuovo nome: «Per riflettere chi siamo e cosa speriamo di costruire, sono orgoglioso di annunciare che ora siamo Facebook», afferma Shutt nel video.

In un altro tweet, hanno photoshoppato Zuckerberg con in mano il loro prodotto:

L'annuncio sul cambio nome di Facebook ha già scatenato una raffica di risposte – e molti ne hanno ridicolizzato la portata dopo che è emerso che in ebraico meta significa "morte".

