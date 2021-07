MI SI NOTA DI PIÙ SE GIRO IN JAGUAR COL REDDITO DI CITTADINANZA O SE PICCHIO I CARABINIERI? - DUE GIOVANI CALABRESI IN PROVINCIA DI RIMINI NE HANNO FATTE DI TUTTI I COLORI: FERMATI DA UNA PATTUGLIA PERCHÉ UBRIACHI, HANNO MENATO GLI AGENTI, ROMPENDO IL DENTE A UNO DI LORO - ARRESTATI DOPO LA FUGA, SI È SCOPERTO CHE PERCEPIVANO IL SUSSIDIO, SUBITO TOLTO…

Carabinieri presi a pugni da un uomo visibilmente ubriaco e da un suo amico, ubriaco anche lui: tutto è accaduto vicino Cattolica domenica sera durante un controllo. Una pattuglia dei carabinieri ha fermato una Jaguar. A bordo due coppie e, al volante, un 27enne di origini calabresi. Il guidatore è stato sottoposto all’etilometro che ha confermato i sospetti dei carabinieri: era ubriaco.

A quel punto, in attesa della seconda prova, il ragazzo ha iniziato a diventare sempre più aggressivo fino a scagliare un pugno al volto di un carabiniere. Anche l’amico del calabrese, un 31enne di Crotone, si è scagliato contro i carabinieri, costringendoli ad usare lo spray al peperoncino.

Ma nonostante questo i due sono risaliti in auto e fuggiti a tutta velocità. La pattuglia ha dato l’allarme e sono scattate le ricerche mentre il carabiniere ferito, che ha riportato la rottura di un dente, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

La fuga, l’arresto e il… reddito di cittadinanza

Come riporta Rimini Today, l’inseguimento è andato avanti a folle velocità ma le pattuglie dei carabinieri hanno perso di vista la Jaguar. Solo in un secondo tempo si è scoperto che il 27enne e il 31enne avevano cambiato auto per continuare la fuga.

Nel frattempo i carabinieri li avevano già identificati: entrambi, che risultano percepire il reddito di cittadinanza, sono finiti in manette all’alba di martedì e il giudice ha convalidato il fermo. Secondo quanto emerso hanno chiesto sia per il 27enne che per il 31enne la revoca del sussidio.