MI SONO ROUTER LE PALLE! – QUANTE VOLTE VI È CAPITATO DI SBROCCARE PER IL WIFI LENTO O PERCHÉ LA CONNESSIONE NON ARRIVA IN ALCUNE STANZE DELLA CASA? – IL MOTIVO PRINCIPALE SONO I MURI TROPPO SPESSI, CHE RENDONO DIFFICILE LA CONNESSIONE – MA CI POSSONO ESSERE ALTRI FATTORI, COME LA PRESENZA DI SPECCHI, ELETTRODOMESTICI E PERSINO L’ACQUA, CHE È UNO SCHERMO NATURALE CHE BLOCCA LE ONDE RADIO – ECCO ALCUNI CONSIGLI PER MIGLIORARE LE VOSTRE CONNESSIONI…

Da www.liberoquotidiano.it

È capitato a tutti, almeno una volta, di arrabbiarsi a causa del WiFi di casa o perché la connessione non arrivava in determinati stanze o perché era più lento del normale. Ma qual è la causa e come si può evitare questa inutile perdita di tempo? La prima colpa si può dare ai muri troppo spessi di casa, spesso in cemento, che rendono difficile la propagazione della connessione. Ma le cause possono essere anche a specchi, televisori, frigoriferi o forni a microonde.

Cosa fare quindi a questo punto? Prima di tutto spostare il router in una posizione strategica, libera da tutti gli ostacoli che disturbano la propagazione del segnale. Un altro ostacolo per il vostro WiFi può essere l'acqua che è uno schermo naturale che blocca le onde radio, quindi mai posizionare il vostro dispositivo, ad esempio, vicino a un acquario. Si aggiunge anche la piastra in metallo che sostiene lo schermo del televisore a limitare l'efficacia del vostro router, in quanto è un vero e proprio scudo elettromagnetico.

Nelle case a più piani motivo di disturbo può essere sia un pavimento in cemento sia laminato, per non parlare dell'impianto a riscaldamento radiante che contiene elementi che possono bloccare il segnale tra un piano e l'altro. Per rendere più potente il vostro WiFi l'escamotage migliore è quello di riposizionare il router schivando gli ostacoli appena elencati e, in aggiunta, sarà utile anche rinforzare il sistema smash composto da antenne-nodi in grado di aumentare la portata del segnale nella vostra abitazione.

