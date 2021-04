MICROONDE, GRANDI DANNI – SE PENSATE CHE BASTI SAPERE DI NON METTERE L’ALLUMINIO NEL MICROONDE VI SBAGLIATE DI GROSSO: TRA I CIBI EVITATE DI RISCALDARE PANE E PIZZA E, SOPRATTUTTO, MAI METTERE LE UOVA CRUDE E LA BISTECCA – OCCHIO A CAROTE CRUDE E ALTRI ORTAGGI CHE POSSONO PROVOCARE SCINTILLE - E SE SIETE TRA QUELLI CHE SCONGELANO LA CARNE NEL MICROONDE È ARRIVATO IL MOMENTO DI SMETTERE…

Julia Guerra per "it.businessinsider.com"

microonde 1

Alcune persone hanno delle riserve sull’uso del forno a microonde per riscaldare o cucinare il cibo, ma per la maggior parte, il microonde è un apparecchio sicuro. Contrariamente alla credenza popolare, la scienza ha dimostrato che, in effetti, le microonde non causano il cancro, né tolgono il valore nutrizionale alla maggior parte degli alimenti.

Detto questo, alcuni alimenti non sono fatti per essere messi nel microonde e probabilmente conviene sapere cosa non cucinare in questo dispositivo per la tua salute e la tua sicurezza.

microonde 6

Le carni magre si seccheranno nel microonde

Lo chef Mareya Ibrahim, esperto riconosciuto a livello nazionale di sicurezza alimentare e esperto di alimenti sani, imprenditore pluripremiato, chef televisivo, autore e inventore, noto anche come “The Fit Foodie”, ha detto Insider che le carni ad alto contenuto di grassi, come il bacon “si cuociono perfettamente nel microonde” a causa del loro grasso.

Le carni magre come maiale e pollo, tuttavia, si seccheranno nel microonde e diventeranno quasi immangiabili.

gamberetti

Molluschi e frutti di mare possono diventare gommosi se li cucini nel microonde.

“Frutti di mare come gamberetti e molluschi, a meno che non siano ben conditi con salsa, cuociono velocemente e diventano gommosi nel microonde,” ha detto lo chef Ibrahim, quindi è meglio non provarci.

Materiali come alluminio e argento sono infiammabili nel microonde.

Fai attenzione a cose come fogli di alluminio, argenteria, lamine di metallo su piatti e tazze, e persino alla carta plastificata (a meno che non sia etichettata come “da microonde”), perché lo chef Ibrahim ha avvertito che mettere per sbaglio uno di questi nel forno a microonde potrebbe generare un incendio.

Tutto ciò che è fatto di gomma, plastica o polistirolo tipicamente non è da microonde.

pizza nel microonde

“Il processo di riscaldamento [di gomma, plastica e polistirolo] può rilasciare tossine come biosphenol-A (BPA) e percolare o fondersi nel cibo, che non è una buona cosa” ha spiegato Chef Ibrahim via email.

A meno che non siano chiaramente indicati come “sicuri per microonde”, non rischiare.

Le microonde rovinano la consistenza del pane e della pizza.

Avete mai messo una fetta di pizza fredda ma croccante nel forno a microonde, per poi ritrovarvi con una fette bollente e moscia? Il co-fondatore e executive chef di Outstanding Foods, lo chef Dave Anderson ha dichiarato a Insider che mettere nel microonde la pizza, il pane – praticamente tutto ciò che viene fatto lievitare – “distrugge la consistenza e tutto ciò che c’è di buono”.

“Seguo la filosofia di Ellen Degeneres quando si parla di microonde”, ha affermato. “‘Tutto ciò che diventa così caldo senza fuoco, viene dal diavolo'”.

prodotti congelati

Probabilmente dovresti anche smettere di scongelare la carne congelata nel microonde.

Il Dr. Nidhi Ghildayal che ha conseguito un dottorato di ricerca nella sanità pubblica della Scuola di sanità pubblica dell’Università del Minnesota, ha detto a Insider che scongelare carne congelata nel microonde è assolutamente da evitare in quanto il calore può accelerare la crescita dei batteri e portare la carne a deteriorarsi se non la si cucina abbastanza velocemente.

“Il modo più sicuro per scongelare la carne è sbrinarla durante la notte nel frigorifero”, ha osservato Dana Murrell, Executive Chef di Green Chef.

microonde 2

I sacchetti di carta marrone sono altamente infiammabili nel microonde.

Inoltre, i sacchetti di carta possono contenere anche inchiostro e colla che, una volta riscaldati, rilasciano fumi tossici, ha detto Ghildayal.

Il piombo che si trova in vecchie porcellane o servizi di piatti può essere tossico.

Quando riscaldati, questi materiali penetrano nel tuo cibo, ha detto Ghildayal, quindi è meglio usare contenitori e stoviglie che sai per certo essere al 100% a prova di microonde.

Le uova crude non sono fatte per essere cotte nel forno a microonde.

alluminio

Le ricette egg-in-a-mug (per cuocere le uova in una tazza nel microonde) sono intelligenti e deliziose, ma ti conviene attenerti alla tecnica delle uova strapazzate se vuoi una colazione al volo.

“Mettere le uova crude nel microonde potrebbe causare un gran caos, poiché le alte temperature potrebbero farle esplodere”, ha detto Murrell a Insider. “Il gusto delle uova cotte nel microonde non raggiungerà mai la qualità e la consistenza dell’uso di una padella”.

La bistecca nel microonde è un pericolo per la salute e la sicurezza.

microonde 3

Non importa quanto cotta ti piace la tua bistecca: Yankel Polack, capo chef di ButcherBox, ha detto a Insider che questa fetta di carne non dovrebbe neanche avvicinarsi al microonde.

Per prima cosa, Polack ha detto che, poiché le microonde tendono a riscaldarsi in modo non uniforme, i batteri che vivono sulla superficie della carne prospereranno e guasteranno il piatto. Inoltre, il tentativo di rendere la superficie della tua carne abbastanza calda molto velocemente può rappresentare un pericolo di incendio.

“A parte la salute e la sicurezza”, ha aggiunto, “la bellezza della bistecca è proprio nel modo in cui interagisce con il calore: in particolare, il contatto con le superfici calde e la prossimità al fuoco reale. il microonde non ti dà niente di tutto questo. “

sacchetti di carta

I thermos da viaggio possono danneggiare il tuo forno a microonde.

Almeno se sono fatti di acciaio inossidabile. Doug Rogers, presidente della Neighborly Company Mr. Appliance, ha dichiarato a Insider che non solo l’acciaio inossidabile impedisce al calore di riscaldare il liquido in maniera effettiva, ma questo tipo di blocco può danneggiare il vostro forno a microonde.

Trasferisci il cibo cinese fuori dal suo contenitore da asporto e metterlo in un contenitore per microonde prima di riscaldarlo.

contenitore di plastica nel microonde

Il cibo cinese da asporto è tipicamente confezionato in uno dei due tipi di contenitori: plastica e carta con manici in metallo. I manici in metallo possono generare un fuoco, mentre i contenitori di plastica, spiega Rogers, “possono contenere Bpa, che può rilasciare fumi tossici e filtrare nel cibo quando viene riscaldato”.

Carote crude e altri ortaggi, come il cavolo, possono provocare scintille nel forno a microonde.

Secondo il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti, verdure crude possono causare scintille, “a causa dei minerali nel terreno in cui sono state coltivate.”

Se per qualche motivo ti allontani dal cibo mentre si cucina, o non ti accorgi delle scintille, l’organizzazione fa notare che scintille prolungate “possono danneggiare il forno e / o l’utensile”.

microonde 4 uova cavolo cibo cinese vecchie porcellane pollo bistecca microonde 5

thermos