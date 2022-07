21 lug 2022 17:19

A MILANO, UNA DONNA È STATA ARRESTATA PER LA MORTE DELLA FIGLIA DI UN ANNO E MEZZO, LASCIATA PER SEI GIORNI DA SOLA A CASA - LA PICCOLA ERA IN UN LETTINO DA CAMPEGGIO E A FIANCO C'ERA IL BIBERON MA ANCHE UNA BOCCETTA DI BENZODIAZEPINE PIENA A METÀ - QUANDO È STATA FERMATA, LA 37ENNE HA DETTO: "SAPEVO CHE POTEVA ANDARE COSÌ"...