Nubifragi nel Catanese. La situazione più delicata tra Giarre, Riposto e Torre Archirafi: strade come fiumi, auto trascinate, furgoni rovesciati. I pompieri sono intervenuti sull'autostrada A18 tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre per prestare soccorso ad automobilisti bloccati nelle proprie vetture.

La Protezione civile sta invitando gli automobilisti a evitare di mettersi in auto e percorrere l'autostrada su cui è stata diramata allerta rossa. Mentre è arancione su tutta la Sicilia orientale: molti sindaci, tra cui il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in via precauzionale hanno deciso di chiudere le scuole.

E aumentano di minuto in minuto le richieste: sono 64 gli interventi effettuati a partire dalla mezzanotte per il maltempo dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania.

Ad Acireale i pompieri sono intervenuti per il crollo di un muro perimetrale in via La Pira. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone. È questa l'area più colpita dall'ondata di maltempo, in particolare la zona di Altarello di Riposto dove le persone sono rintanate in casa. È in corso un intervento, con l'uso di un mezzo anfibio, in una abitazione dove un fiume ha esondato e ha invaso il piano terra di un'abitazione dove all'interno c'erano 4 persone di cui 2 disabili.

È da qui che arrivano finanche le immagini di una barca che, probabilmente in rimessaggio da qualche parte, è stata strappata dal suo luogo di sosta dalla furia delle acque ed è andata alla deriva per le strade. L'emergenza di queste ore ha fatto richiamare in servizio ulteriore personale dei vigili del fuoco per garantire supporto ed assistenza ed al Comando di Siracusa sono stati inviati Sommozzatori e Soccorritori Fluviali al per garantire supporto operativo alle squadre locali. [...]

