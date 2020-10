MIRACOLI POP: “NON HO MAI BEVUTO E NON HA MAI ASSUNTO DROGHE” – MADONNA CONFESSA DI ESSERE UNA SVALVOLATA VERA E CHE LE DROGHE NON C’ENTRANO NULLA CON IL SUO ESSERE SBARELLATA: IN UN VIDEO DEL DIETRO LE QUINTE DEL SUO FILM AUTOBIOGRAFICO, LA CANTANTE SI CONFESSA CON DIABLO CODY DOPO AVER SFOGGIATO IL SUO NUOVO LOOK. CAPELLI ROSA E ZIGOMI ALTISSIMI CHE LA FANNO SEMBRARE UN’ALIENA - VIDEO

DAGONEWS

il compleanno di madonna 34

Madonna sta scrivendo la sceneggiatura del suo film autobiografico con Diablo Cody e sta filmando su Instagram alcuni momenti del lavoro. Ed è in un nuovo video, con quella che sembra una sceneggiatura finita, che viene fuori l'argomento del consumo di droghe. E Madonna confessa a Cody: «Non ho mai preso niente. Non bevevo né prendevo droghe».

Concetta Desando per "www.iodonna.it"

madonna 1

Irriconoscibile. Non c’è altro modo per definire Madonna negli ultimi selfie condivisi sul suo profilo Instagram nei quali la regina del pop appare con hair look rosa e lineamenti del viso decisamente troppo tirati. Foto che non sono passate inosservate al popolo della Rete, nonostante Lady Ciccone sia ormai nota per il suo look stravagante e fuori dagli schemi.

madonna 3

Capelli rosa…

Un bob ondulato, prima raccolto con qualche ciocca che le cade sul viso, poi sciolto con le onde rosa in bella vista: così si mostra Madonna negli ultimi post social condivisi su Instagram. Che la tonalità pink sia uno dei trend più in voga del momento in fatto di capelli non ci sono dubbi. È plausibile, dunque, che la star abbia deciso semplicemente di seguire la moda. A sorprendere, però, non è solo il suo hair style, ma anche il suo viso.

madonna 2

…E zigomi alti

Madonna infatti, appare con gli zigomi molto pronunciati, al punto che il viso sembra quasi deformato. Un ritocchino eccessivo? In realtà potrebbe essere l’effetto di un filtro social, oppure la capacità della cantante di maneggiare la videocamera in modo da alzare gli zigomi con effetto ottico sorprendente. A completare il look dell’irriconoscibile Madonna, ci sono eyeliner marcato sugli occhi, rossetto ben delineato, occhiali e colletto bianco con fiocco su golfino blu.

il compleanno di madonna 33

Look con un segreto

Un look, questo, che la regina della musica ha sfoggiato sui social per diffondere un messaggio ben preciso: votare per il nuovo presidente Usa. Dunque un messaggio ben lontano da quello che potrebbe suggerire la sua immagine. «Le tre facce di una donna che ha appena votato» ha scritto nel post accanto alle foto pubblicate, condividendo l’hashtag #bidenharris2020 e svelando così a chi andrà il suo voto.

Poi, si è rivolta ai suoi follower invitandoli a fare altrettanto: «Uscite e assumetevi la vostra responsabilità». Ma forse solo in pochi hanno prestato attenzione al suo messaggio, attratti da altro.

il compleanno di madonna 31 madonna 2 madonna in intimo gaultier a cannes 1991 madonna madonna MADONNA H&M madonna madonna madonna 3 madonna 1 madonna il compleanno di madonna 25 il compleanno di madonna 24 il compleanno di madonna 4 il compleanno di madonna 2 il compleanno di madonna 18 il compleanno di madonna 27