Da "il Messaggero"

«La faccio finita, mi sono imbottito di alcol e farmaci, addio». Parole terribili, specie se nel giro di pochi istanti chi le ha pronunciate perde conoscenza.

È quanto una donna vede in diretta attraverso i social: lei, da Perugia, in videochat con un suo amico perugino di 45 anni che da qualche tempo si è trasferito a Londra. All' improvviso lo vede cadere a terra, lo chiama e non risponde. Capisce che lo sta perdendo e chiama la polizia.

Alla centrale operativa della questura non perdono un secondo di tempo e attivano l' Interpol: scambi velocissimi di informazioni tra forze di polizia permettono a due poliziotti londinesi di raggiungere velocemente la zona in cui vive l' uomo.

Si tratta di una stanza all' interno di un convitto: una volta sfondata la porta, gli agenti trovano il 45enne agonizzante, in «overdose da psicofarmaci e da ingestione di massiccia di alcool» e un biglietto in cui spiega i motivi del gesto.

Scattano i soccorsi, la corsa in ospedale e dopo qualche ora la buona notizia: l' uomo è fuori pericolo.

