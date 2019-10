MISTERI DAL PASSATO – POTREBBE ESSERE FINALMENTE SVELATO IL CONTENUTO DELLE PERGAMENE RITROVATE NELLA VILLA DI GIULIO CESARE NEL GOLFO DI NAPOLI E RIMASTE SEPOLTE DOPO LA DISTRUZIONE DI POMPEI E ERCOLANO – UN GRUPPO DI RICERCATORI BRITANNICI VUOLE USARE UNA PARTICOLARE TECNICA PER DECIFRARE ALCUNI FRAMMENTI E CREARE UN ALGORITMO PER…

DAGONEWS

pergamene di pompei 8

Una coppia di pergamene romane risalenti a 2000 anni fa, carbonizzate durante l'eruzione del Vesuvio, potrà essere finalmente decifrata usando una luce definita più luminosa del sole.

Quando l'esplosione del vulcano spazzò via Pompei nel 79 d.C., centinaia di testi della biblioteca di Ercolano furono sepolti e carbonizzati. Riemersero nel 1752 in una villa vicino al golfo di Napoli che si crede appartenesse alla famiglia di Giulio Cesare, ma il loro contenuto è rimasto un mistero poiché gli scienziati li hanno giudicati troppo fragili per essere studiati.

pergamene di pompei 7

Ma dopo decenni di sforzi, una squadra britannica sta usando una tecnologia all'avanguardia per leggere i rotoli delle pergamene per la prima volta. Diamond Light Source, una struttura scientifica nel Regno Unito, ha scannerizzato le pergamene di Ercolano di proprietà dell'Istituto di Francia. Scansionando i frammenti, gli scienziati sperano di creare un algoritmo di apprendimento automatico per riuscire a decifrare ciò che è scritto sui rotoli.

pergamene di pompei 5

La maggior parte delle 1.800 pergamene sono conservate alla Biblioteca Nazionale di Napoli, anche se alcuni di queste furono offerte in dono ai dignitari dal re di Napoli e finirono alla Bodleian Library dell'Università di Oxford, alla British Library e all'Institut de France.

pergamene di pompei 4 pergamene di pompei 3 pergamene di pompei 1 pergamene di pompei 2 pergamene di pompei 6