MOANA, CI MANCHI - 30 ANNI FA MORIVA LA PORNOSTAR PIU’ AMATA D’ITALIA E SULLA SUA FINE SONO FIORITE MOLTE LEGGENDE: SAREBBE STATA ELIMINATE SAPEVA TROPPE COSE - E CHI L’AVREBBE UCCISA? ALCUNI PUNTANO IL DITO VERSO IL KGB O LA BANDA DELLA MAGLIANA - BARBARA COSTA: “E POI C’È CHI, COMPLOTTISTA, LEGA LA MORTE DI MOANA ALLA MAFIA. E QUI SI BASA SU UN EX DI MOANA, TALE ALFREDO CHE SAREBBE STATO UNO DEI PIÙ GRANDI TRAFFICANTI MAFIOSI DI EROINA CHE COME È NOTO NEGLI ANNI ′80 AVEVA A PALERMO E DINTORNI LE MAGGIORI RAFFINERIE. DELLA STORIA D’AMORE DI MOANA CON QUESTO BOSS CE NE PARLANO PIÙ BIOGRAFIE E SI DICE CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

moana pozzi porn video 1991

L’ha ammazzata il KGB. I russi. No, sono stati i servizi segreti italiani. C’entra la Banda della Magliana. No. È stata opera della mafia. Italiana e americana. Falcone lo sapeva. E pure lei. Della mafia che era entrata nello Stato. Si era fatta Stato. E lei sapeva pure delle tangenti. Sapeva troppe cose. L’hanno fatta fuori.

moana pozzi

Moana Pozzi è morta da 30 anni e in questi tre decenni ne sono uscite, di p*ttanate, sulla sua morte "vera"! Se c’è tutto un filone che vuole Moana viva, e che ha inscenato la sua morte per fuggire dal porno (porno che cosa le aveva fatto di male non si sa, se non renderla ricca e famosa), ci sono pure libri e trasmissioni tv che in 30 anni ne hanno formulate e cavalcate, di cretinate, su Moana morta per cause altre, e indicibili. Storie che continuano a girare, ancora, sul web. Il meccanismo è sempre lo stesso: si parte da una verità vera, verissima, e su di essa si impostano teorie assurde. Qualche esempio?

moana pozzi 1

È vero, verissimo, che da giovanissima Moana ha avuto una relazione con Bettino Craxi. Si sono frequentati per pochi mesi, a inizio anni ′80. Da qui, parte un flusso complottista con Moana amante di Craxi però per anni, e sua eletta confidente. Moana è morta nel 1994, anno cruciale della politica italiana: su quest’oggettività s’alzano trame che la vogliono uccisa per dispetto a Craxi, o peggio,

moana pozzi la dea dell amore

Moana sarebbe stata in possesso di informazioni bollenti, e pericolose!!! Andava messa a tacere! C’è chi la crede la depositaria della "verità" della morte di Moro!!! E che c’entrerebbe Moana con Moro??? Per chi vive di complotti è semplice: Moana e Craxi erano amanti? Sì. E chi si è speso per salvare Moro? Craxi. Sicché sarebbe stato Craxi a confidarle quello che di grave ancora non si sa su Moro e le BR. Rendendola bersaglio sensibile.

moana pozzi calendar 1

Secondo altri cospiratori e sempre perché amante di Craxi, Moana sarebbe stata fatta fuori per quello che sapeva – e noi ancora no – sulle tangenti. Sulla Enimont. Intrighi pazzeschi, inconfessabili!!! Chi di dovere l’ha uccisa per non farla parlare. E noi non sappiamo i mandanti, ma gli esecutori, possono essere stati solo loro: quelli della Banda della Magliana! Ma se nel 1994 la Banda non era più operativa! Che c’entra, non era così potente come negli anni ′80, ma un suo killer, alla bisogna, per uccidere Moana, si è trovato…

moana pozzi panorama 1988

C’è poi chi collega, sicuro, la morte di Moana ai tentacoli del KGB: e che c’avrebbe avuto a che fare, Moana, coi russi? Semplice: è vero o no che Moana ogni tanto spariva, rendendosi irreperibile? Sì, è verissimo, si prendeva vacanze in atolli paradisiaci, lontanissimi da Roma, e lo faceva apposta, per staccare, e sceglieva posti esotici dove nessuno la riconosceva. E poi uno dei suoi hobby era fare sub.

moana pozzi 3

Ma che sub, quale hobby, insistono i complottisti: Moana spariva perché aveva una doppia vita, una vita segreta, in realtà era una spia sovietica e scaltra seduceva gli uomini potenti occidentali per spifferarne le confidenze al Cremlino!!! E perché l’avrebbero fatta fuori? Perché con la caduta del Muro e l’implosione dell’URSS ai russi Moana non gli serviva più, ma sapeva troppo. E il KGB l’ha uccisa col polonio! La fretta nel cremarla? Per far sparire le tracce.

moana pozzi 2

E poi c’è chi, complottista, lega la morte di Moana alla mafia. E come no. E qui si basa su un ex di Moana, tale Alfredo (il cognome non lo so e sicuramente nemmeno il nome è vero). Questo Alfredo sarebbe stato uno dei più grandi trafficanti mafiosi di eroina che come è noto negli anni ′80 aveva a Palermo e dintorni le maggiori raffinerie. Eroina mafiosa in affari mafiosi tra la Sicilia e gli USA. Traffico vero, di cui si è occupato Giovanni Falcone in tandem con Rudy Giuliani allora duro procuratore federale di New York.

moana pozzi tocco magico

Della storia d’amore di Moana con questo boss della mafia ce ne parlano più biografie di Moana: si dice che Moana fosse, prima di Alfredo, l’amante del socio di Alfredo, un certo Pietro, morto in uno strano incidente d’auto a Roma, piazzale Flaminio. Morto Pietro, Moana sarebbe passata nel letto e sotto la protezione di Alfredo, il quale sarebbe finito in manette – vera operazione "Pizza Connection" – appena dopo che Moana lo ha lasciato. Ed ecco, grida chi le cose le sa!!! Moana non lo ha lasciato, bensì lo ha "venduto" a Falcone, e nel 1994 è stata uccisa dai sodali di Alfredo perché, come si sa, la mafia non dimentica. E poi non c’era più Falcone a proteggerla.

