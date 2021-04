MODELLI METROPOLITANI – GLI STRAORDINARI SCATTI DEL FOTOGRAFO CONOSCIUTO COME MR. NYC SUBWAY, CHE CHIEDE A PERFETTI SCONOSCIUTI INCONTRATI ALLE STAZIONI DELLA METRO DI POSARE PER LUI: E COSÌ BALLERINI CHE VANNO A LEZIONE DI DANZA, ARTISTI DI STRADA, PROFESSIONISTI O SEMPLICEMENTE GENTE VESTITA IN MODO STRAMBO SI TRASFORMANO IN MODELLI UNICI PER RACCONTARE LA CITTÀ CHE NON DORME MAI…

DAGONEWS

le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 21

Avete mai voluto fare i modelli? Se vivete a New York e prendete la metropolitana, potreste diventarlo. Il fotografo newyorkese Andreas, meglio conosciuto come Mr. NYC Subway, chiede a sconosciuti incontrati casualmente in metropolitana se vogliono mettersi in posa per lui e il risultato è piuttosto sorprendente.

Estranei che vanno a lavorare o a lezione di danza o semplicemente gente vestita in modo strambo diventano i modelli ideali per Andreas che riesce a immortalare con scatti unici la vita dei newyorkesi in metropolitana.

le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 20 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 40 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 34 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 1 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 22 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 14 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 7 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 25 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 33 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 6 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 29 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 13 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 12 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 28 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 24 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 32 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 39 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 15 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 35 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 23 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 18 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 38 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 19 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 17 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 2 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 36 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 37 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 4 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 16 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 31 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 3 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 27 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 8 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 9 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 11 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 10 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 30 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 26 le foto in metro' a new york di mr. nyc subway 5