IL MODO MIGLIORE PER TESTARE UNA TESLA? FARE SESSO MENTRE GUIDA DA SOLA! ELON MUSK PUBBLICA SCHERZOSAMENTE UN VIDEO DI PORNHUB IN CUI DUE ATTORI PORNO CI DANNO GIU' MENTRE L’AUTO SFRECCIA COL PILOTA AUTOMATICO - IL TWEET IRONICO SCATENA LE POLEMICHE E IL PAZZOIDE MILIARDARIO VIENE STIGMATIZZATO PER…

Gli utenti del web hanno biasimato il controverso uomo d'affari americano per non aver stigmatizzato una coppia che ha fatto sesso in una macchina Tesla in movimento col pilota automatico acceso.

Secondo gli internauti, il comportamento della coppia avrebbe potuto provocare un incidente, tuttavia Musk si era limitato solo a commentare l'accaduto con un tweet ironico. La vicenda è segnalata dal The Mirror.

Il video con l'attrice porno Taylor Jackson e il suo partner è stato caricato su PornHub la scorsa settimana ed ha raccolto più di due milioni di visualizzazioni.

Anche il numero uno della Tesla Elon Musk ha commentato il video. "Emerge che ci sono più modi di usare il pilota automatico di quanto avessimo mai immaginato", il tweet ironico di Musk.

Tuttavia i follower dell'imprenditore non hanno apprezzato la sua battuta. Secondo un comunicato ufficiale della Tesla, l'autopilota non rende l'auto completamente autonoma e gli automobilisti devono sempre tenere entrambe le mani sul volante.

I follower hanno iniziato a scrivere che il comportamento della coppia è stato molto pericoloso ed avrebbe potuto provocare un incidente con altri automobilisti. Alcuni hanno ricordato casi con esito mortale quando le auto elettriche guidate dal pilota automatico non sono riuscite a riconoscere gli ostacoli andando a sbattere.

