24 apr 2022 20:05

MORIRE PER UN'AUTO - I CARABINIERI HANNO FERMATO IL 22ENNE LUCA EL MACCAOUI PER L'OMICIDIO DI ANSELMO CAMPA, L'IMPRENDITORE 56ENNE UCCISO A GRUMELLO DEL MONTE IL 19 APRILE: IL GIOVANE, CHE HA CONFESSATO, AVEVA UNA RELAZIONE (POI FINITA) CON LA FIGLIA 21ENNE DELLA VITTIMA - TRA I MOTIVI DEL DELITTO C’ERA UNA RENAULT CLIO CHE CAMPA AVEVA COMPRATO PER LA FIGLIA FEDERICA POI FINITA AL KILLER, CHE NON LA VOLEVA RESTITUIRE - I DUE EX FIDANZATI PARE FOSSERO RIMASTI IN BUONI RAPPORTI ANCHE DOPO ESSERSI LASCIATI (PENSA SE NON FOSSERO STATI BUONI…)