È MORTA MARIA TERESA LETTA, SORELLA DI GIANNI: AVEVA 84 ANNI – LO HA ANNUNCIATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, MARCO MARSILIO: “PERDIAMO UNA DELLE PERSONALITÀ CHE HA DATO LUSTRO ALLA REGIONE, ATTRAVERSO UN QUOTIDIANO IMPEGNO VERSO GLI ALTRI” – EX PROFESSORESSA DI LINGUE, IN PASSATO ERA STATA VICEPRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA, E HA DEDICATO LA SUA VITA AL VOLONTARIATO. ERA MALATA DA TEMPO…

1 - MORTA MARIA TERESA LETTA, LA SORELLA DI GIANNI

(ANSA) - "Con la scomparsa di Maria Teresa Letta l'Abruzzo perde una delle personalità che ha dato lustro alla regione attraverso un quotidiano impegno verso gli altri. Come delegata della Croce Rossa nazionale per gli aiuti umanitari ha dedicato la sua vita al prossimo e questa eredità la raccogliamo e la facciamo nostra in questo momento di dolore. A nome personale e dell'intera Giunta regionale porgo il cordoglio alla sua famiglia e al fratello Gianni". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

2 - ROTONDI, ADDIO A MARIA TERESA LETTA

(ANSA) - "Sono vivamente addolorato dalla scomparsa della professoressa Maria Teresa Letta, vicepresidente nazionale della Croce Rossa, con cui ho avuto l'onore di dialogare e collaborare in stagioni lontane. E' stata una testimone discreta e luminosa del volontariato cattolico, e la sua scomparsa priva la Croce Rossa di un apporto fondamentale. A tutti i familiari, e in particolare al fratello Gianni, porgo le condoglianze più affettuose della comunità di 'Verde è popolare". Così in una nota Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare'.

3 - ADDIO A MARIA TERESA LETTA, PILASTRO DELLA CROCE ROSSA

Da https://www.ilcapoluogo.it/

Addio a Maria Teresa Letta, sorella di Gianni Letta. Lutto ad Avezzano e in tutto l’Abruzzo: la dottoressa Letta ha presieduto il Comitato Croce Rossa avezzanese ed era molto nota anche per il suo lavoro di professoressa nei licei della città. Per anni colonna portante del mondo del volontariato marsicano, faceva parte della grande famiglie della Croce Rossa da oltre 30 anni.

“Se ne va un cardine della nostra Marsica. Sicuro punto di riferimento per il nostro territorio e preclaro esempio di umanità, equilibrio e solidarietà. Sempre dalla parte di chi viveva disagio e condizioni di bisogno. Docente d’altri tempi, in grado di mescere con maestria severità e comprensione. Onorato di essere stato tuo discente, onorato di averti potuto collaborare da amministratore nei tuoi molteplici progetti per il nostro territorio. Scriveva madre Teresa di Calcutta che ‘chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano’ e tu l’hai certamente fatto. Ai familiari della Professoressa Letta, il sentito cordoglio e alto il senso di gratitudine mio e dell’intera comunità Gioiese”, il messaggio di cordoglio di Gianluca Alfonsi, consigliere provinciale e sindaco di Gioia dei Marsi.